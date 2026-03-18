El horóscopo para este miércoles 18 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este lunes 16 de marzo de 2026

El horóscopo para este martes 17 de marzo de 2026

Procure ser más cauteloso en su vida sentimental. Puede gastar parte de su dinero, lo recuperará pronto. Las contrariedades laborales no son ataques personales. Hoy tendrá los ojos muy sensibles al polvo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Nota que está enamorado y que disfruta con su pareja. Prepare un plan para sus inversiones. No debe despistarse, sea más sistemático trabajando. Dedique esta jornada a ponerse a punto.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Antes de comprar, compare precios y calidades. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Muestre más cariño y comprensión a su pareja. Su economía está en un buen momento, invierta. Buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La relación será mejor si además de amantes, son amigos. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Su imagen profesional mejora a pasos agigantados. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. Si invita a sus amigos a cenar, no se exceda. Gran habilidad para los negocios. Jaquecas debidas al agotamiento.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No comience esa aventura, no le interesa. Si le deben dinero, intente cobrarlo ahora. Su responsabilidad profesional será recompensada. La gimnasia o cualquier deporte se va haciendo imprescindible.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las relaciones sociales tienen el tributo de salidas nocturnas. Los trabajos extraordinarios le harán ganar mucho dinero. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. La situación económica mejora. El tesón es un buen aliado en el trabajo. Necesita un aporte vitamínico extra en su dieta.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Sus sentimientos amorosos van a cambiar. Le interesa ahorrar para poder hacer frente a sus deudas. Surge una oportunidad para mejorar de trabajo, medítelo. Lleno de energía para hacer un montón de actividades.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. La situación económica mejora. El tesón es un buen aliado en el trabajo. Necesita un aporte vitamínico extra en su dieta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las relaciones sociales tienen el tributo de salidas nocturnas. Los trabajos extraordinarios le harán ganar mucho dinero. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.