El horóscopo para este jueves 19 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 17 de marzo de 2026

El horóscopo para este miércoles 18 de marzo de 2026

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Los problemas económicos le amargarán el día. Es el día para hacer esa observación en el ámbito laboral. Las energías se reponen con una adecuada alimentación.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Comparta sus problemas con su pareja. Es un mal momento para llevar a cabo nuevos negocios. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. Consulte con su médico si tiene carencias vitamínicas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Está arrollador, no hay quien se le resista. Revise bien los pros y los contras de adquirir esa «ganga». Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. Preste más atención a su salud y vaya al médico.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se anima un poco más el aspecto amoroso de su vida. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Lo que ocurra hoy, puede acabar con sus nervios.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Periodo sereno y sin sobresaltos en el ámbito amoroso. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Progresos en el escalafón gracias a su esfuerzo. Quizá aparezcan problemas de salud de escasa importancia.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. Dispuesto a afrontar cualquier reto profesional. Evite las bebidas alcohólicas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Medite ese cambio de banco. Oferta laboral para participar en un proyecto piloto. El fin de semana en la playa le reconfortará.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Colabore con su pareja en proyectar el futuro. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Ambiente de trabajo cordial. Sería saludable un fin de semana casero.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día estupendo en su relación amorosa. En su economía, hay golpes de suerte. En el trabajo, puede llegar a estar tenso e irritable. La comida es un placer que debe controlar en su justa medida.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. Le harán una oferta de trabajo interesante. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Evitará llevarse un desengaño sentimental si reflexiona. Le esperan novedades favorables en lo económico. Cerrará negociaciones con éxito. Estado de buen humor.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Romántico y detallista con su pareja. Tenga cuidado con los juegos de azar. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Las articulaciones pueden resentirse.