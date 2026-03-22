Horóscopo del domingo 22 de marzo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 22 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 22 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología . Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 22 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

El horóscopo para este viernes 20 de marzo de 2026

La conjunción del Sol con Neptuno en tu signo vuelve tu energía más sensible e inspirada. Podés sentir una conexión especial con tus sueños, intuiciones o deseos más profundos. Es un momento para confiar en lo que percibís internamente y dejar que esa inspiración guíe tus decisiones.

TAURO (del 21 de abril al 20 de mayo)

El encuentro entre el Sol y Neptuno en Aries activa tu mundo interior. Pueden aparecer intuiciones fuertes, recuerdos o revelaciones emocionales que te inviten a frenar un poco y escuchar lo que pasa dentro tuyo.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio)

Con el Sol unido a Neptuno en Aries, tu vida social se impregna de sensibilidad e inspiración. Proyectos con amigos o ideas compartidas pueden tomar un tinte más idealista, conectándote con sueños o causas que te movilicen.

CÁNCER (del 22 de junio al 22 de julio)

El Sol en Aries en conjunción con Neptuno ilumina tu vocación desde un lugar más profundo. Puede despertar el deseo de dedicar tu energía a algo que tenga sentido para vos, más allá de lo meramente práctico o material.

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

La unión del Sol y Neptuno en Aries amplía tu mirada sobre la vida. Puede surgir interés por temas espirituales, filosóficos o experiencias que te ayuden a comprender el mundo desde una perspectiva más amplia.

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VIRGO (del 23 de agosto al 21 de septiembre)

Con el Sol y Neptuno encontrándose en Aries, se movilizan emociones profundas. Es un tiempo que puede traer procesos de sanación, mayor empatía y una comprensión más sensible de lo que ocurre en tus vínculos íntimos.

LIBRA (del 22 de septiembre al 22 de octubre)

Esta conjunción en Aries influye directamente en tus relaciones. Los vínculos pueden volverse más sensibles, románticos o empáticos, favoreciendo conexiones basadas en la comprensión emocional.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El Sol junto a Neptuno en Aries impacta en tu vida cotidiana. Podés sentir inspiración en el trabajo o en actividades que impliquen ayudar, crear o aportar algo significativo a los demás.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 22 de diciembre)

Con el Sol en conjunción con Neptuno en Aries, la imaginación y la creatividad se intensifican. Es un momento ideal para el arte, el romance o cualquier actividad que te permita expresar tu mundo emocional.

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CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero)

Esta unión entre el Sol y Neptuno en Aries dirige la atención hacia el hogar y la vida familiar. Puede despertar una mayor sensibilidad en el ambiente doméstico o el deseo de crear un espacio más armónico.

ACUARIO (del 22 de enero al 21 de febrero)

Con el Sol y Neptuno encontrándose en Aries, la comunicación se vuelve más intuitiva. Ideas creativas, conversaciones profundas o expresiones artísticas pueden surgir con facilidad.

PISCIS (del 22 de febrero al 20 de marzo)

El Sol unido a Neptuno en Aries ilumina tu relación con los recursos y los talentos. Puede aparecer el deseo de orientar tus capacidades hacia algo que tenga un significado más profundo o espiritual.