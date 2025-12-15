El horóscopo para este lunes 15 de diciembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Lime diferencias con su pareja. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Gran eficacia y capacidad de trabajo. Para llevar una vida sana, debe disciplinarse.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. Algún problema puede retrasar su carrera profesional. Tendencia a padecer migrañas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No se deje llevar por una pasión pasajera. Se retrasan algunos cobros pendientes. Un cambio en el trabajo le hará disfrutar de un ascenso. Le conviene una salida al campo para tonificar mente y cuerpo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Necesita salir de la rutina amorosa por la que atraviesa. Procure no endeudarse más. La bonanza astrológica le propiciará conseguir un trabajo. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Se le da mucho mejor gastar el dinero que conseguirlo. Busque novedades en el trabajo o caerá en la rutina. Propensión a sentir ansiedad; caminar le serenará.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Le hacen una declaración de amor en toda regla. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Su cabeza estará más sensible que de costumbre.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Vuelve a relacionarse con viejas amistades. Gaste solo lo imprescindible. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Demasiados esfuerzos físicos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. Para obtener beneficios debe arriesgar. Crítica favorable en su actuación profesional. Intente modificar sus malas costumbres alimenticias.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Romanticismo exacerbado con su pareja. Los proyectos económicos avanzan con lentitud, impúlselos. Está en plena ebullición intelectual en su trabajo. No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No está solo, tiene a mucha gente que le quiere. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. Si tiene problemas de insomnio, quizá la lectura le ayude.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.