Horóscopo del sábado 21 de marzo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 21 de marzo de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros y el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 21 de marzo de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros y el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 21 de marzo de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros y el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 21 de marzo de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros y el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este jueves 19 de marzo de 2026

El horóscopo para este viernes 20 de marzo de 2026

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Momento estupendo para hacer inversiones arriesgadas. Actividad laboral interesante. Dedique más atención a su salud.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No sea tan quisquilloso con su pareja. Buen momento para invertir en inmuebles. Por fin dan fruto todos sus esfuerzos laborales. No olvide las revisiones médicas rutinarias.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Disfrute del amor que está viviendo actualmente. Medite muy bien antes de hacer inversiones. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Aprenda a relacionarse, no rechace ninguna invitación. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Tenga disposición positiva en el trabajo. Acusará los cambios bruscos de temperatura.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Sus superiores están contentos con su trabajo. Cuenta con una gran fuerza física.

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VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La mejor terapia de pareja será reírse juntos. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Júpiter, planeta protector, le ayudará en su trabajo. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

De vez en cuando, déjese llevar de la mano de su pareja. Tiene que afrontar gastos de envergadura. Su profesión es estresante, intente relajarse después. Cuide su piel frente a los agentes externos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Puede que su pareja le proponga matri

monio. Los agobios con el dinero desaparecen. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. Oxigene los pulmones y aclare la garganta.

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SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Si se precipita en las finanzas, tendrá problemas. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Empeora su estado de ánimo, abandone ese camino.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor transita por su casa. Bien de dinero y mejorando. Retome algún antiguo proyecto profesional. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Momento de gran emotividad con la familia. Haga un análisis de sus cuentas, es necesario. Hoy pueden proponerle un ascenso. Cuide su salud sin derrochar energías.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Estará predispuesto a ser más cariñoso con su pareja. Las cuestiones económicas no son favorables. Esa oferta de trabajo no será muy tentadora. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas