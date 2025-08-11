Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este lunes 11 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

11 de agosto 2025 · 06:51hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Necesita un tiempo de reflexión sobre sus relaciones. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los asuntos sentimentales van por buen camino. Debería dar un buen repaso a su economía. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Muévase más para recuperar sus energías.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Diviértase sin gastar tanto dinero. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. Dificultad de conciliar el sueño por sus problemas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Magnífico momento para el amor. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. En cuanto a la salud, se sentirá mejor que nunca.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Jornada de gran intensidad amorosa. Sus ahorros están en vías de extinción. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Su salud física y mental, al aire libre, se reforzará.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Buen día para disfrutar de sus ahorros. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Sus ojos estarán especialmente sensibles.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si no se siente a gusto, no mantenga esa relación. En los asuntos económicos todo marcha bien. Este trabajo tan intenso es puntual. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Mantendrá una buena relación con todos sus amigos. Se siente agobiado por los gastos que debe afrontar. Algún problema puede retrasar su carrera profesional. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Los asuntos económicos marcharán mejor. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Poco centrado para los asuntos del amor. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Todo positivo junto a la persona amada. Día favorable para su economía. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

