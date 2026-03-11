Los Musiqueros Entrerrianos tocaron en vivo en radio La Red Paraná

Uno Entre Rios | Escenario | Los Musiqueros Entrerrianos

11 de marzo 2026 · 15:49hs
El grupo Los Musiqueros Entrerrianos visitó los estudios de La Red Paraná y compartió una mañana musical con los oyentes. Durante la charla, los integrantes adelantaron que este sábado se presentarán en la Fiesta Provincial del Riel en Basavilbaso, una de las celebraciones tradicionales de la región.

La formación está integrada por Francisco Cuestas, Rubén Giménez, Marcelo Madoni y Marcos Rubio, quienes atraviesan una nueva etapa con el proyecto musical. En diálogo con la radio, los artistas se mostraron entusiasmados por el reencuentro con el público en distintos escenarios del país.

Según contaron, recientemente participaron de la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores, provincia de Buenos Aires, un festival de alcance nacional que volvió a convocarlos después de varios años. Allí, el grupo se sorprendió por la respuesta del público, que cantó las canciones desde el inicio del espectáculo.

Los músicos destacaron que, además de quienes los acompañaron en otras etapas, también se sumaron jóvenes que conocen el repertorio por transmisión familiar. “Desde la primera canción empezaron a cantar con nosotros”, comentaron sobre ese momento que compartieron luego en redes sociales.

Antes de despedirse de la radio, Los Musiqueros Entrerrianos interpretaron algunas canciones en vivo para los oyentes y cerraron la visita con uno de los temas más recordados de su repertorio: El taca taca del motor. Con esa energía, el grupo continúa su agenda de presentaciones durante marzo, con nuevas recorridas por escenarios de la región. Para conocer más destalles, pueden seguir la agenda a través de sus redes sociales.

