El horóscopo para este lunes 29 de septiembre de 2025

Los más talentosos del signo estarán en condiciones de lucirse de una manera original ante el público. Te animarás ante las cámaras.

El horóscopo para este sábado 27 de septiembre de 2025

Horóscopo del domingo 28 de septiembre de 2025

Salud: Tendrás que recurrir a tu fuerza interior para acumular energía de este buen momento. Trata de no quedarte estancado, haz planes para el futuro.

Amor: Te sentirás atraído por otra persona que no es tu pareja. Tendrás intenciones claras de coquetear, pero trata de no jugar con fuego.

Dinero: Te sentirás tentado, gracias a tantas presiones, en abandonar proyectos y desprenderte de algunos activos y bienes personales.

Tauro

Hoy tu forma de pensar es ingeniosa, original e inteligente. La electricidad abunda en tu cabeza y en el resto de tu cuerpo.

Salud: Eres un gran amigo, siempre pueden contar contigo de forma incondicional. Aunque debes cuidar que no hieran tus sentimientos fácilmente.

Amor: Logras expectativas bastante buenas para tu profesión, pero no alcanzas igual éxito en cuestiones sentimentales.

Dinero: Decidido a forjarte un futuro seguro, ten paciencia en esta etapa tormentosa. Mil exigencias del afuera agotan tus energías.

Géminis

La vida es una totalidad y buscar la realización en esa totalidad te llevará al éxito. Será un buen día para incursionar en las artes.

Salud: La sexualidad podría ser también un canal adecuado para el equilibrio de energías y para darle a tu cuerpo el ejercicio que necesita.

Amor: Compartirás con tu pareja momentos inolvidables. No te angusties pensando si es para toda la vida, mejor aprende a disfrutar lo que vives.

Dinero: Tu falta de concentración en el trabajo puede poner en serio riesgo una cadena de actividades de la cual eres parte.

Cáncer

A partir de una salida que realizarás se despertarán en ti proyectos que no imaginabas. No los reprimas y deja fluir tus pensamientos.

Salud: Evita cometer excesos en el comer o beber y presta atención a tus sueños, quizá recibas mensajes importantes por medio del inconsciente.

Amor: Tendrás varias propuestas para salir. Intenta elegir a la persona con la que puedas encontrar placer y buenas conversaciones.

Dinero: Será dura la batalla en pro de objetivos concretos. Quizás hoy no cuentes con el temperamento adecuado para salir de esto.

Leo

Si eres hábil podrás captar rápidamente cuando alguien te esté proponiendo un acuerdo que cambiará tu vida. Estate atento.

Salud: Aprovecha el equilibrio entre tu fuerza física, mental y espiritual para salir adelante cuando estés triste y con el ánimo por el suelo.

Amor: Es momento de dar importancia a los viajes. Es posible que de alguno de ellos salga una relación importante.

Dinero: Es una buena etapa para vender, intermediar, demostrar el talento y formalizar transacciones inmobiliarias.

Virgo

Este resultará un día satisfactorio y progresista desde el punto de vista profesional, y contagiará el buen ánimo a la familia.

Salud: Quizá hoy tengas problemas emocionales o físicos. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones.

Amor: Luna llena de Escorpio, como la emotividad es muy fuerte vas a necesitar de ti fuertes dosis de apertura. El amor es así.

Dinero: Una gratificante novedad en relación a un contrato laboral te cambiará el sentido del día y, por qué no, del futuro.

Libra

No dejarás pasar de largo las oportunidades que se vayan presentando. Sagacidad y empuje te llevarán a romper con viejos esquemas.

Salud: Algunas dolencias pueden ser psicosomáticas. Te beneficiarán los ejercicios de relajación, yoga, ejercicios respiratorios y/o la natación.

Amor: Una persona que tiene poder sobre ti puede intervenir de repente en tu vida amorosa y facilitarte las cosas hoy.

Dinero: Un nuevo negocio se te presentará en el momento menos esperado, aprovéchalo. Se te abren nuevos abanicos de posibilidades.

Escorpio

Horóscopo de hoy: Hacia la tarde los ánimos se serenarán y la jornada promete concluir en una agradable velada. Recibirás una proposición interesante.

Salud: Será conveniente que tu alimentación sea liviana y natural. Te beneficiarán los baños de sales aromáticas y la actividad física en el agua.

Amor: No descuides tu vida social, tu círculo de amigos te prestará un apoyo inesperado. Tu vida sentimental puede ser interesante.

Dinero: Aspectos negativos pueden obstaculizar el avance personal y no te será fácil adaptarte a los cambios bruscos que se avecinan.

Sagitario

No comentes sobre eso que te han confiado, algunas personas muy allegadas perderán la confianza en ti, y será muy duro remontarla.

Salud: Controla tu temperamento, ningún exceso te llevará a buen puerto, escucha las opiniones de los demás y luego tómate un tiempo para decidir.

Amor: Los problemas de pareja ceden y los inconvenientes con seres queridos dejan de angustiarte. Día especial para fortalecer lazos.

Dinero: Alguien que se alejó de tu vida puede regresar en cualquier momento y pedirte dinero prestado, prepárate para ello.

Capricornio

Aunque te cueste trabajo, evita ser demasiado franco. Este día no lo olvidarás porque estará lleno de eventos inesperados.

Salud: Es en tu mente donde se han instalado los barrotes que te impiden vivir diferente y abordar la vida en forma decisiva y sin miedo. Libérate.

Amor: El misterio es un arma de seducción poderosa. Dile a tu pareja la mitad de lo que piensas y las cosas entre ustedes mejorarán.

Dinero: El progreso profesional es tu punto fuerte y debes tomarlo en serio gracias a una buena dosis de persuasión de tu parte.

Acuario

Disfrutarás de la familia y los amigos. En especial, los niños y jóvenes te revitalizarán. Minimiza a cero los riesgos de accidentes.

Salud: No comas cosas de dudoso origen e higiene en la calle porque en estos días podrías enfermarte del estómago.

Amor: Conocerás a una nueva persona que te conquistará por su simpatía y su manera de actuar. Muéstrate tal cual eres.

Dinero: Dificultades en sociedades, poca ayuda o apoyo por parte de otros y pocas oportunidades en cuanto a relaciones públicas.

Piscis

Tu calendario social empieza a llenarse y la vida se presenta agitada. Programa una visita a la peluquería o a una masajista.

Salud: Es tiempo de hacer algo nuevo. No límites tu creatividad y expone todas aquellas ideas que tienes en mente. Tienes energía, así que ponte en acción.

Amor: Debido a la tensión reinante, más te vale aislarte que estar en tormentosa compañía. Te salvará la camaradería de tus amigos.

Dinero: Eres práctico, concreto. Sé muy cuidadoso con el dinero ajeno y con el propio porque después no habrá vuelta atrás.