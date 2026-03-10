Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Lucas Villalba fue tercero en Avanzados y ascendió a la Élite, mientras que Giovanni Borgello también representó a Paraná. Ambos entrenan en el Thompson.

La calistenia continúa creciendo en Argentina y también suma cada vez más adeptos en Paraná. Este fin de semana, dos representantes de la capital entrerriana participaron de un importante torneo nacional desarrollado en la localidad bonaerense de Avellaneda y dejaron una muy buena imagen en la competencia.

Se trata de Lucas Santiago Villalba y Giovanni Borgello, quienes compitieron en la categoría Avanzados durante el certamen realizado en el club Barilari de fútbol de la localidad bonaerense. Para el evento se acondicionó especialmente el espacio deportivo con la instalación de barras móviles, donde atletas de distintos puntos del país demostraron su fuerza, técnica y control corporal.

Villalba fue quien logró el resultado más destacado al alcanzar el tercer puesto en la categoría Avanzados, un logro que además le permitió dar un paso importante en su carrera deportiva: el ascenso a la categoría Élite, el nivel más alto dentro de la disciplina.

Por su parte, Borgello no logró superar el corte clasificatorio, aunque su participación dejó en evidencia el crecimiento que viene teniendo dentro del circuito competitivo, enfrentándose a atletas de gran nivel.

La calistenia es un sistema de entrenamiento basado en ejercicios físicos realizados con el propio peso corporal, utilizando elementos como barras, paralelas y estructuras que permiten desarrollar fuerza, resistencia, coordinación y control del cuerpo.

En los últimos años la disciplina comenzó a expandirse en Paraná, tanto en gimnasios como en espacios públicos. Uno de los puntos de encuentro más importantes para los practicantes locales es el sector de entrenamiento ubicado en el Balneario Municipal Thompson, donde hace algunos años se realizó una intervención para acondicionar un área destinada a la práctica deportiva.

Allí, de manera cotidiana, un grupo de aficionados se reúne para entrenar, intercambiar conocimientos y perfeccionar técnicas. De ese espacio surgieron justamente Villalba y Borgello, quienes con dedicación y constancia comenzaron a proyectarse hacia competencias de mayor nivel.

Tras su participación en el torneo, Lucas Villalba dialogó con UNO y contó detalles de la experiencia y del logro obtenido en Avellaneda. “La competencia fue en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Avellaneda, y más precisamente se hizo en el club Barilari de fútbol. Se alquiló la entidad y se colocaron barras móviles para que se realice la competencia”, explicó.

En relación a la categoría en la que compitió, agregó: “Mi categoría fue Avanzados, que es la anteúltima más alta. Por haber quedado en el Top 3 me promocionaron a la categoría Élite, que es la más alta de todas. Sería como entrar al nivel élite con menos experiencia, pero ya no competiría más en categoría Avanzados”.

Villalba también contó cómo fue su camino dentro de la disciplina: “Yo practico calistenia hace tres años y medio, pero a nivel más serio y con intenciones competitivas lo hago desde hace dos años. Ahora tuve la suerte de subirme al podio en un certamen nacional”.

La calistenia exige entrenamiento constante, control técnico y una preparación física integral. En las competencias se evalúan distintos aspectos, como la ejecución de movimientos de fuerza, la dificultad de las rutinas, la creatividad y la limpieza técnica de los ejercicios.

Calistenia Giovanni Borgello y Lucas Santiago Villalba entrenan a diario en el Thompson.

El deporte se practica en el Thompson

El crecimiento de este deporte en la ciudad de Paraná también está ligado a la comunidad que se formó alrededor de los entrenamientos en espacios públicos, donde atletas de distintas edades comparten prácticas, corrigen movimientos y se motivan mutuamente para progresar.

La presencia de Villalba y Borgello en un torneo nacional refleja justamente ese proceso de desarrollo que vive la disciplina en la ciudad. Con resultados como el podio conseguido en Avellaneda y la clasificación a la categoría Élite, los deportistas paranaenses comienzan a posicionarse dentro del circuito competitivo del país.

Mientras tanto, en las barras del Balneario del Thompson, el entrenamiento continúa todos los días, con el objetivo de seguir creciendo y llevando el nombre de Paraná a nuevos escenarios de la calistenia nacional y de la región.