APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Sionista-Quique abrirán el primer torneo de la temporada 2026 de la APB. Estudiantes recibirá a Olimpia.

10 de marzo 2026 · 10:06hs
Sionista disputará el primer juego de la temporada 2026 de la APB.

Sionista disputará el primer juego de la temporada 2026 de la APB.

Con la disputa de dos encuentros comenzará este martes la actividad correspondiente al Torneo Apertura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada habrá acción en el estadio Moisés Flesler y en el Gigante del Parque.

Los encargados del salto inaugural serán Sionista y Quique, quienes se enfrentarán en calle Enrique Carbo a partir de las 21.30. Ambos vienen de debutar en la Liga Federal de Básquet con diferente suerte. El Centro Juventud superó a Urquiza de Santa Elena, en el norte provincial. El Decano, por su parte, perdió como local ante Recreativo.

Cada vez falta menos para definir al nuevo campeón de la APB.

La APB confirmó el fixture del Torneo Apertura

boca avanza en la remodelacion de la bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

La APB confirmó el fixture del Torneo Apertura

Desde las 21.45 Estudiantes recibirá a Olimpia en un duelo de equipos que se alistan para lucir la pilcha de protagonista. El CAE buscará sacarse la espina tras la final perdida en el Torneo Clausura 2025 a manos de Recreativo.

Como sigue la primera fecha del Torneo Apertura de la APB

Este miércoles se disputarán dos encuentros. En el estadio Raúl Bibi Gómez Talleres recibirá a Recreativo, último campeón del ámbito asociativo. A la misma hora Echagüe y Paracao se medirán en el estadio Luis Butta.

Resta definir día y horario de los encuentros que deberán disputar Ciclista-Patronato y Unión de Crespo-Rowing. Por su parte, San Martín tendrá jornada de descanso.

