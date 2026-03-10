APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Sionista-Quique abrirán el primer torneo de la temporada 2026 de la APB. Estudiantes recibirá a Olimpia.

Sionista disputará el primer juego de la temporada 2026 de la APB.

Con la disputa de dos encuentros comenzará este martes la actividad correspondiente al Torneo Apertura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada habrá acción en el estadio Moisés Flesler y en el Gigante del Parque.

Los encargados del salto inaugural serán Sionista y Quique, quienes se enfrentarán en calle Enrique Carbo a partir de las 21.30. Ambos vienen de debutar en la Liga Federal de Básquet con diferente suerte. El Centro Juventud superó a Urquiza de Santa Elena, en el norte provincial. El Decano, por su parte, perdió como local ante Recreativo.

Desde las 21.45 Estudiantes recibirá a Olimpia en un duelo de equipos que se alistan para lucir la pilcha de protagonista. El CAE buscará sacarse la espina tras la final perdida en el Torneo Clausura 2025 a manos de Recreativo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@cae.basquet)

Como sigue la primera fecha del Torneo Apertura de la APB

Este miércoles se disputarán dos encuentros. En el estadio Raúl Bibi Gómez Talleres recibirá a Recreativo, último campeón del ámbito asociativo. A la misma hora Echagüe y Paracao se medirán en el estadio Luis Butta.

Resta definir día y horario de los encuentros que deberán disputar Ciclista-Patronato y Unión de Crespo-Rowing. Por su parte, San Martín tendrá jornada de descanso.