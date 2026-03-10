Uno Entre Rios | Policiales | Sergio Urribarri

Sergio Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Las audiencias para definir si el exgobernador Sergio Urribarri será enviado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito se desarrollarán en marzo y abril

10 de marzo 2026 · 09:46hs
Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Foto: UNO/Gonzálo Núñez

Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Este martes comenzaron las audiencias de remisión a juicio en la causa que investiga al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito. En la misma causa está imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, para quien los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. La acusación sostiene que Urribarri habría utilizado a Cardona Herreros como testaferro para disimular su patrimonio y administrar bienes y fondos.

Las audiencias se realizan ante el juez de Garantías Mariano Budasoff, en el Salón de Audiencias Nº 1, y se extenderán a lo largo de varias jornadas entre marzo y abril de 2026. Urribarri es defendido por los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen. Cardona Herreros está representado por Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez.

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían.

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná.

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Noticia en Desarrollo

Juicio a Sergio Urribarri (2)
Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Información previa

La investigación se inició en 2015 a partir de una denuncia presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa a esta instancia con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de prisión. En la misma causa está imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, para quien los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. La acusación sostiene que Urribarri habría utilizado a Cardona Herreros como testaferro para disimular su patrimonio y administrar bienes y fondos.

LEER MÁS: Enriquecimiento ilícito: Sergio Urribarri se defiende

Según la pericia contable realizada por la Fiscalía, el exgobernador habría incrementado su patrimonio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, período en el que se desempeñó como gobernador y posteriormente diputado nacional. De acuerdo con el informe pericial y la evidencia reunida, el aumento patrimonial presuntamente injustificado asciende a: 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.

Sin embargo, durante la etapa previa al debate, las defensas cuestionaron la investigación. Sostuvieron que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) estuvo “viciada de parcialidad”, fue “deficiente y persecutoria” y objetaron el informe elaborado por el contador del Ministerio Público Fiscal, Héctor Enrique.

Antecedentes judiciales

Urribarri ya fue condenado en 2022 en el llamado megajuicio por corrupción, donde recibió una pena de ocho años de prisión. Ese fallo fue revisado en instancias de apelación y actualmente se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. En la actualidad el exgobernador permanece en la ciudad de Concordia con restricciones judiciales. Además, desde el año pasado se debate la remisión a juicio en otra causa por presuntas coimas, en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 10 años de prisión.

Cronograma de audiencias

El cronograma de audiencias fijado por el Poder Judicial, fijado incluye las siguientes fechas: 10, 11; 12; 17; 18; 19; 25; 26 y 31 de marzo; y 1; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 21; 22; 23; 28; 29 y 30 de abril. En estas audiencias se debatirá si la causa reúne los elementos suficientes para ser elevada a juicio oral.

Sergio Urribarri Cardona Herreros Enriquecimiento ilícito
Noticias relacionadas
horoscopo del martes 10 de marzo de 2026

Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná.

Hombre y mujer gravementes heridos en un motel de Paraná

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39.

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico.

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Ver comentarios

Lo último

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Ultimo Momento
Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Policiales
Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026

Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026

Hombre y mujer gravementes heridos en un motel de Paraná

Hombre y mujer gravementes heridos en un motel de Paraná

Ovación
Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

La provincia
Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Piden ayuda para Franco, joven que perdió todo en un incendio en Paraná

Piden ayuda para Franco, joven que perdió todo en un incendio en Paraná

Desde el sur hasta La Criolla: 1.500 km en bicicleta por su madre fallecida

Desde el sur hasta La Criolla: 1.500 km en bicicleta por su madre fallecida

Crisis en Granja Tres Arroyos: trabajadores en asamblea ante posible quiebra

Crisis en Granja Tres Arroyos: trabajadores en asamblea ante posible quiebra

Dejanos tu comentario