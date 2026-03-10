Sergio Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Las audiencias para definir si el exgobernador Sergio Urribarri será enviado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito se desarrollarán en marzo y abril

Este martes comenzaron las audiencias de remisión a juicio en la causa que investiga al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito. En la misma causa está imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, para quien los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. La acusación sostiene que Urribarri habría utilizado a Cardona Herreros como testaferro para disimular su patrimonio y administrar bienes y fondos.

Las audiencias se realizan ante el juez de Garantías Mariano Budasoff, en el Salón de Audiencias Nº 1, y se extenderán a lo largo de varias jornadas entre marzo y abril de 2026. Urribarri es defendido por los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen. Cardona Herreros está representado por Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez.

Noticia en Desarrollo

Juicio a Sergio Urribarri (2) Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano Foto: UNO/Gonzálo Núñez

Información previa

La investigación se inició en 2015 a partir de una denuncia presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa a esta instancia con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de prisión.

Según la pericia contable realizada por la Fiscalía, el exgobernador habría incrementado su patrimonio entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, período en el que se desempeñó como gobernador y posteriormente diputado nacional. De acuerdo con el informe pericial y la evidencia reunida, el aumento patrimonial presuntamente injustificado asciende a: 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.

Sin embargo, durante la etapa previa al debate, las defensas cuestionaron la investigación. Sostuvieron que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) estuvo “viciada de parcialidad”, fue “deficiente y persecutoria” y objetaron el informe elaborado por el contador del Ministerio Público Fiscal, Héctor Enrique.

Antecedentes judiciales

Urribarri ya fue condenado en 2022 en el llamado megajuicio por corrupción, donde recibió una pena de ocho años de prisión. Ese fallo fue revisado en instancias de apelación y actualmente se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. En la actualidad el exgobernador permanece en la ciudad de Concordia con restricciones judiciales. Además, desde el año pasado se debate la remisión a juicio en otra causa por presuntas coimas, en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 10 años de prisión.

Cronograma de audiencias

El cronograma de audiencias fijado por el Poder Judicial, fijado incluye las siguientes fechas: 10, 11; 12; 17; 18; 19; 25; 26 y 31 de marzo; y 1; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 21; 22; 23; 28; 29 y 30 de abril. En estas audiencias se debatirá si la causa reúne los elementos suficientes para ser elevada a juicio oral.