Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Desde Huracán anunciaron que para dejar el Ducó "debe haber un informe que avale dicha medida" y demandarán a CABA.

10 de marzo 2026 · 15:12hs
Huracán no quiere jugar sin su gente ni mudar su localía.

Huracán no quiere jugar sin su gente ni mudar su localía.

Huracán no da el brazo a torcer y sigue en disputa con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en pos de poder contar con su público en el encuentro del jueves frente a River, por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Este martes se reunirán el presidente del club, Abel Poza, y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de gabinete de la Ciudad. En paralelo, los hinchas se autoconvocaron a marchar desde las 19 Uspallata 3160 (sede del Gobierno de CABA) para que habiliten el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Thaiel Peralta marcó dos goles para Huracán.

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

La cancha de Huracán lucirá vacía.

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

Desde Seguridad aseguran que no pueden garantizar que se puedan llevar a cabo dos operativos en simultaneo en el mismo barrio, siendo uno de ellos el protocolar por el encuentro, y el otro el que debe contener a los vecinos a causa del derrumbe ocurrido la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios, ubicado en la calle Miravé. Esto generó que el cuadro de Parque Patricios publique un comunicado en el que anunciaban que "no es una opción jugar a puertas cerradas" y que comenzarían acciones legales contra la Ciudad de Buenos Aires.

El sinisestro ocurrido a metros del Ducó, había provocado que el Globo enfrentara a Belgrano a puertas cerradas. Sin embargo, ahora no quieren seguir por ese camino.

El conflicto se desprende porque desde el club entienden que no hubo avances para resolver la situación que los afecta, ya que deberían costear el alquiler de otra cancha, además de desprenderse de su localía.

Para este martes se esperaba el informe de los peritos para conocer la situación edilicia del barrio y si la presencia de público en el estadio podría perjudicar a los vecinos o no, sumado a la postura de Defensa Civil, pero nada de eso llegó a Huracán.

El comunicado de Huracán

