Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Los combustibles registraron nuevos aumentos en estaciones de Paraná y Nogoyá, con incrementos que en algunos casos superan el 7%.

10 de marzo 2026 · 14:15hs
Los precios de los combustibles registraron un nuevo aumento en distintos surtidores del país. A nivel nacional, las subas rondan el 5% promedio, impulsadas por el encarecimiento internacional del petróleo, cuyo barril volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares debido al conflicto en Medio Oriente.

Según indicaron fuentes de petroleras, el gasoil aumentará cerca del 5%, mientras que las naftas súper y común registran incrementos de entre 3% y 4%, aunque las variaciones dependen de la provincia, la región y cada ciudad.

Paraná y Nogoyá: los combustibles aumentaron hasta 7%

En este contexto, según pudo saber UNO, un relevamiento realizado en estaciones de servicio de Paraná y Nogoyá muestra que los aumentos aplicados entre el lunes 2 y este martes presentan diferencias según la petrolera y el tipo de combustible, con subas que van desde menos del 1% hasta más del 7%.

En estaciones YPF, la nafta súper se comercializa a $1804, con un incremento del 3,74%, mientras que la Infinia Nafta alcanza $1955, con una suba del 0,93%. En el caso del gasoil, el Diesel 500 se ubica en $1944 (+2,97%) y el Infinia Diesel en $2057 (+1,33%).

Por su parte, Shell registra la nafta súper a $1860, con un aumento del 4,03%, mientras que la V-Power Nafta llega a $2047, con una variación del 0,64%. En diésel, el Evolux Diesel subió 5,27% y se vende a $1999.

En Axion, la nafta súper se ubica en $1845 (+4,89%) y la Quantium Nafta en $2049 (+1,49%). El Diesel X10 alcanza $2029, con una suba del 4,64%.

Las mayores subas del relevamiento se observan en Puma, donde el Diesel llegó a $1998 con un incremento del 7,07%, mientras que el Ion Diesel cuesta $2157, con un aumento del 6,15%. En naftas, la súper subió 5,01% y la Max Premium 5,26%.

El precio de los combustibles en el país se define principalmente por cuatro variables: el valor internacional del petróleo Brent, la cotización del dólar, el precio de los biocombustibles utilizados en la mezcla y los impuestos internos.

Desde el sector recordaron que las estaciones de servicio no fijan los precios, ya que los valores son establecidos por las petroleras, y pueden variar según la ubicación geográfica y la política comercial de cada empresa.

