Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

El gobierno de Entre Ríos junto a BICE y Banco Nación cuenta con una nueva línea que beneficia a productores y empresas sojeras, tamberas, porcinas y ganaderas

10 de marzo 2026 · 11:48hs
En el caso de convenio con el BICE, el financiamiento está destinado a productores y micro, pequeñas y medias empresas de Entre Ríos, vinculadas a las actividades sojeras, tambera, porcina y ganadera, para proyectos de inversión productiva y capital de trabajo del sector ganadero (como la adquisición de bienes de capital, mejoras de instalaciones productivas y ampliación de establecimientos, entre otras inversiones). Los créditos son con tasa fija del 8 por ciento anual sobre el capital en UVA, y la provincia bonifica cuatro puntos porcentuales anuales de la tasa de interés para los beneficiarios que cuenten con el correspondiente certificado de elegibilidad.

Este certificado lo otorga el gobierno entrerriano a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a los solicitantes cuyos establecimientos productivos están radicados en la provincia y cuya actividad resulte compatible con las líneas contempladas en este convenio. El plazo de financiamiento es de 60 meses, extendible a 84 meses según la línea, con periodo de gracia de hasta 6 meses. La amortización del crédito se hace bajo la modalidad sujeta a la producción o "valor producto", mediante pagos en pesos equivalentes al valor de determinados productos agropecuarios vinculados a la actividad financiera. d

En tanto, en el marco de la Expoagro 2026, la provincia convino con el Banco de la Nación Argentina otro acuerdo de Bonificación de Tasas de Interés con el objeto de facilitar el acceso al financiamiento para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) radicadas en la provincia para la adquisición de maquinaria agropecuaria o industrial, equipos y bienes de capital nuevos, entre otros bienes vinculados a la actividad productiva, debiendo los solicitantes contar con el Certificado de Elegibilidad emitido por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de la Provincia, cuyos requisitos y procedimiento de otorgamiento serán determinados por dicha autoridad.

Detalles de los créditos de Banco Nación

*Condiciones financieras: Créditos en pesos, con tasa fija del 37,62% nominal anual (TNA), sobre la cual se aplican bonificaciones concurrentes: 6,62 puntos porcentuales anuales a cargo del fabricante, 3 puntos porcentuales anuales a cargo de la Provincia de Entre Ríos, y 2 puntos porcentuales anuales adicionales para operaciones canalizadas a través de la plataforma BNA Conecta.

*Certificado de elegibilidad: La Provincia otorgará el Certificado de Elegibilidad a través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor (SCMYDE), requisito necesario para acceder a la bonificación provincial, quedando pendiente la determinación de los requisitos específicos y documentación exigible para su otorgamiento.

*Plazo: Financiamiento de hasta sesenta (60) meses, con desembolso único y sistema de amortización alemán, estableciéndose que la bonificación de tasa de interés a cargo de la Provincia se aplicará durante los primeros treinta y seis (36) meses del crédito.

