General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

La ciudad de General Ramírez presentó una nueva edición de Ramírez Festeja, la tradicional celebración que se realizará el viernes 13 y sábado 14 de marzo

La ciudad de General Ramírez presentó una nueva edición de Ramírez Festeja, la tradicional celebración que se realizará el viernes 13 y sábado 14 de marzo con entrada libre y gratuita. El lanzamiento tuvo lugar este martes en el Museo de Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El evento se desarrollará desde las 19 en el Parque de la Democracia y Evita y ofrecerá dos noches con música, danza, gastronomía y feria productiva.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el acompañamiento de la provincia a la iniciativa y señaló que la edición anterior convocó a más de 20 mil personas. Además, remarcó que este año se espera superar esa cifra con una grilla de artistas y más de 90 expositores.

Por su parte, la presidenta municipal de Ramírez, Flavia Pamberger, indicó que el encuentro busca “mostrar la identidad de la ciudad y generar un espacio importante para los artistas locales”, además de incluir una exposición productiva con empresas de la localidad y la región.

Durante la presentación hubo música en vivo a cargo de Diego Graff y una intervención de danza de la pareja integrada por Virginia Álvarez y Walter Müller. También se ofreció una degustación de pirok, una preparación tradicional de la gastronomía local.

En la programación se destacan presentaciones de Maravillas Alemanas, Las Voces de Montiel y Los Palmae. Además, el público podrá recorrer un patio gastronómico, una feria de emprendedores y el espacio Gurises, destinado a las infancias.