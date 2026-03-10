Uno Entre Rios | Ovación | Luciano Vicentín

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

Luciano Vicentín, el paranaense de la Selección Argentina de vóley, sorprendió y conquistó redes con su carisma en un segmento de Mario Pergolini.

10 de marzo 2026 · 10:02hs
Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini.

Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini.

El paranaense Luciano Vicentín volvió a ser noticia, aunque esta vez no solo por sus potentes remates ni por sus destacadas actuaciones con la Selección Argentina de Vóley. El receptor punta sorprendió con una aparición que rápidamente llamó la atención en el universo mediático del conductor Mario Pergolini.

En un cruce inesperado entre el deporte de alto rendimiento y el mundo del streaming, el entrerriano se convirtió en protagonista de un momento que no tardó en viralizarse en redes sociales. Su intervención, marcada por un tono distendido y espontáneo, generó una inmediata reacción entre los fanáticos.

boca avanza en la remodelacion de la bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

La Champions League, el sueño de todos los equipos de Europa.

Se ponen en marcha los octavos de final de la Champions League

LEER MÁS: El paranaense Luciano Vicentín continuará su carrera en el Tokyo Great Bears

Un momento viral: Vicentín y Pergolini en diálogo espontáneo

Mario Pergolini y Luciano Vicentín.mp4

El segmento mantuvo el estilo descontracturado, dinámico e irónico que caracteriza a los formatos impulsados por Pergolini, y permitió ver a Vicentín fuera de su ámbito habitual de competencia. Lejos del taraflex y la intensidad de los partidos, el jugador mostró una faceta más relajada y carismática frente al público.

El fragmento que capturó este momento fue compartido en redes sociales y rápidamente se multiplicó entre los usuarios. El video despertó especialmente el orgullo de muchos paranaenses, que celebraron ver a uno de sus representantes en un espacio de tanta visibilidad.

Luciano Vicentín Mario Pergolini Selección Argentina
Noticias relacionadas
Sionista disputará el primer juego de la temporada 2026 de la APB.

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Giovanni Borgello y Lucas Santiago Villalba entrenan a diario en el Thompson.

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

El plantel de Echagüe unido para cumplir con su objetivo.

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

la union de colon tropezo en rio negro

La Unión de Colón tropezó en Río Negro

Ver comentarios

Lo último

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Ultimo Momento
Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Fin de semana extra largo de marzo: quiénes tendrán cuatro días de descanso y cómo se pagan

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Policiales
Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026

Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026

Hombre y mujer gravementes heridos en un motel de Paraná

Hombre y mujer gravementes heridos en un motel de Paraná

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Ovación
Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

La provincia
Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Piden ayuda para Franco, joven que perdió todo en un incendio en Paraná

Piden ayuda para Franco, joven que perdió todo en un incendio en Paraná

Desde el sur hasta La Criolla: 1.500 km en bicicleta por su madre fallecida

Desde el sur hasta La Criolla: 1.500 km en bicicleta por su madre fallecida

Crisis en Granja Tres Arroyos: trabajadores en asamblea ante posible quiebra

Crisis en Granja Tres Arroyos: trabajadores en asamblea ante posible quiebra

Dejanos tu comentario