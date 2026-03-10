El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

Luciano Vicentín, el paranaense de la Selección Argentina de vóley, sorprendió y conquistó redes con su carisma en un segmento de Mario Pergolini.

El paranaense Luciano Vicentín volvió a ser noticia, aunque esta vez no solo por sus potentes remates ni por sus destacadas actuaciones con la Selección Argentina de Vóley. El receptor punta sorprendió con una aparición que rápidamente llamó la atención en el universo mediático del conductor Mario Pergolini.

En un cruce inesperado entre el deporte de alto rendimiento y el mundo del streaming, el entrerriano se convirtió en protagonista de un momento que no tardó en viralizarse en redes sociales. Su intervención, marcada por un tono distendido y espontáneo, generó una inmediata reacción entre los fanáticos.

Un momento viral: Vicentín y Pergolini en diálogo espontáneo

Mario Pergolini y Luciano Vicentín.mp4

El segmento mantuvo el estilo descontracturado, dinámico e irónico que caracteriza a los formatos impulsados por Pergolini, y permitió ver a Vicentín fuera de su ámbito habitual de competencia. Lejos del taraflex y la intensidad de los partidos, el jugador mostró una faceta más relajada y carismática frente al público.

El fragmento que capturó este momento fue compartido en redes sociales y rápidamente se multiplicó entre los usuarios. El video despertó especialmente el orgullo de muchos paranaenses, que celebraron ver a uno de sus representantes en un espacio de tanta visibilidad.