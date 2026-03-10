Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una grave denuncia se gestó en la cárcel de Paraná cuando una presa denunció que otras tres internas la atacaron y ultrajaron

Un grave hecho es investigado en la Unidad Penal Nº6 de la ciudad de Paraná, luego de que una interna de 33 años denunciara haber sido atacada y ultrajada por otras tres mujeres dentro del pabellón donde se encuentra alojada.

De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, la víctima —una mujer de 33 años alojada en el pabellón 3 del establecimiento penitenciario— relató que el hecho ocurrió días pasados cuando se encontraba dentro de su habitación. En ese momento, tres internas la habrían agredido y sometido, provocándole además lesiones de gravedad en sus partes íntimas.

Testimonio de la interna

Según consta en su testimonio, tras el ataque la mujer habría permanecido varios días sin poder formalizar la denuncia. Posteriormente, aseguró que desde el Servicio Penitenciario se habría intentado ocultar lo ocurrido. La víctima manifestó que, una vez que las autoridades del penal tomaron conocimiento de la situación, fue trasladada a una celda de contención dentro de la unidad. Con el paso de los días, la interna logró comunicarse con un familiar, quien fue finalmente el que impulsó la presentación de la denuncia ante la Fiscalía.

Por su parte, la madre de la mujer aseguró que nunca fue notificada por el Servicio Penitenciario sobre lo sucedido dentro de la unidad carcelaria. Ante la gravedad de la acusación, la Justicia inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y establecer si existieron irregularidades en el accionar del personal penitenciario tras el hecho.