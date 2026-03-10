Uno Entre Rios | Policiales | Interna

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una grave denuncia se gestó en la cárcel de Paraná cuando una presa denunció que otras tres internas la atacaron y ultrajaron

10 de marzo 2026 · 14:15hs
Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Un grave hecho es investigado en la Unidad Penal Nº6 de la ciudad de Paraná, luego de que una interna de 33 años denunciara haber sido atacada y ultrajada por otras tres mujeres dentro del pabellón donde se encuentra alojada.

De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, la víctima —una mujer de 33 años alojada en el pabellón 3 del establecimiento penitenciario— relató que el hecho ocurrió días pasados cuando se encontraba dentro de su habitación. En ese momento, tres internas la habrían agredido y sometido, provocándole además lesiones de gravedad en sus partes íntimas.

Un hombre le pegó a su pareja con una rienda de caballo y la amenazó con quitale la vida. El hecho de violencia de género fue denunciado en Santa Elena 

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Testimonio de la interna

LEER MÁS: Paraná: Mataron a un interno en la Unidad Penal 1

Según consta en su testimonio, tras el ataque la mujer habría permanecido varios días sin poder formalizar la denuncia. Posteriormente, aseguró que desde el Servicio Penitenciario se habría intentado ocultar lo ocurrido. La víctima manifestó que, una vez que las autoridades del penal tomaron conocimiento de la situación, fue trasladada a una celda de contención dentro de la unidad. Con el paso de los días, la interna logró comunicarse con un familiar, quien fue finalmente el que impulsó la presentación de la denuncia ante la Fiscalía.

Por su parte, la madre de la mujer aseguró que nunca fue notificada por el Servicio Penitenciario sobre lo sucedido dentro de la unidad carcelaria. Ante la gravedad de la acusación, la Justicia inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y establecer si existieron irregularidades en el accionar del personal penitenciario tras el hecho.

Interna Cárcel Mujeres Paraná
Noticias relacionadas
Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían.

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná.

Quiénes son las dos personas que resultaron gravemente heridas en el motel de avenida Zanni

horoscopo del martes 10 de marzo de 2026

Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026

Ver comentarios

Lo último

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Ultimo Momento
Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Policiales
Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Ovación
Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

La provincia
General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Dejanos tu comentario