Uno Entre Rios | Policiales | Santa Elena

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Un hombre le pegó a su pareja con una rienda de caballo y la amenazó con quitale la vida. El hecho de violencia de género fue denunciado en Santa Elena

10 de marzo 2026 · 13:39hs
Un hombre le pegó a su pareja con una rienda de caballo y la amenazó con quitale la vida. El hecho de violencia de género fue denunciado en Santa Elena 

Un hombre le pegó a su pareja con una rienda de caballo y la amenazó con quitale la vida. El hecho de violencia de género fue denunciado en Santa Elena 

En horas de la mañana de estemartes, personal policial de Santa Elena intervino en un procedimiento por Lesiones y Amenazas en contexto de Violencia de Género, ocurrido en Colonia 12, calle Eva Perón , en una quinta de la zona.

El hecho se conoció a raíz de un llamado telefónico recibido en la guardia policial, donde una mujer de 42 años de edad manifestó que durante la noche anterior habría sido agredida físicamente con unas riendas de caballo por su pareja conviviente, un hombre de 44 años, y que al intentar dirigirse a la dependencia policial para radicar la denuncia, éste la amenazó con sacarle sus pertenencias del domicilio y quitarle la vida.

La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

giuliana bissutti, la entrerriana que volo para conquistar madrid y revolucionar la estetica

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Santa Elena amenazas violencia de género detenido

Ante esta situación, personal policial se hizo presente en el lugar, donde ambas partes se encontraban en el mismo predio, procediéndose a dialogar por separado con la damnificada, quien relató situaciones previas de violencia, observándose una escoriación en la frente y hematomas en la zona de las piernas.

LEER MÁS: Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la detención del masculino de 44 años, notificándosele de los artículos 61° y 62° del C.P.P.E.R.

Asimismo, la damnificada fue trasladada hasta sede policial para la radicación de la correspondiente denuncia, continuándose con las diligencias de rigor.

Santa Elena Hombre Mujer pareja Violencia de género
Noticias relacionadas
Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían.

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Juicio a Sergio Urribarri. Juez de Garantías N 7 Mariano Budasoff. Miguel Ángel Cuellen [por Urribarri] e Ignacio Esteban Diaz y José Velazquez [por empresario Diego Armando Cardona Herreros]. Fiscales: Francisco Ramirez Montrull y Gonzalo Badano

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Ver comentarios

Lo último

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Ultimo Momento
Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Policiales
Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Ovación
Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

La provincia
General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Dejanos tu comentario