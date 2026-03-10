Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Un hombre le pegó a su pareja con una rienda de caballo y la amenazó con quitale la vida. El hecho de violencia de género fue denunciado en Santa Elena

En horas de la mañana de estemartes, personal policial de Santa Elena intervino en un procedimiento por Lesiones y Amenazas en contexto de Violencia de Género, ocurrido en Colonia 12, calle Eva Perón , en una quinta de la zona.

El hecho se conoció a raíz de un llamado telefónico recibido en la guardia policial, donde una mujer de 42 años de edad manifestó que durante la noche anterior habría sido agredida físicamente con unas riendas de caballo por su pareja conviviente, un hombre de 44 años, y que al intentar dirigirse a la dependencia policial para radicar la denuncia, éste la amenazó con sacarle sus pertenencias del domicilio y quitarle la vida.

Ante esta situación, personal policial se hizo presente en el lugar, donde ambas partes se encontraban en el mismo predio, procediéndose a dialogar por separado con la damnificada, quien relató situaciones previas de violencia, observándose una escoriación en la frente y hematomas en la zona de las piernas.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la detención del masculino de 44 años, notificándosele de los artículos 61° y 62° del C.P.P.E.R.

Asimismo, la damnificada fue trasladada hasta sede policial para la radicación de la correspondiente denuncia, continuándose con las diligencias de rigor.