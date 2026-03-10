Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Desde las 21, Echagüe visitará a Libertad de San Jerónimo Norte, en el tercer y último duelo de la segunda fase de la Ronda Permanencia.

10 de marzo 2026 · 09:23hs
El plantel de Echagüe unido para cumplir con su objetivo.

El primer equipo del Atlético Echagüe Club cerrará este martes una temporada en la que sufrió durante casi toda la competencia. El Negro disputará su último partido en la Liga Nacional de Vóley Masculina (LNVM) 2026 y no tiene margen de error.

El conjunto paranaense pondrá en juego su plaza en la segunda división a nivel nacional de la disciplina. Desde las 21 visitará a Libertad de San Jerónimo Norte, en el estadio La Calderita de la localidad santafesina. Este partido contará con el arbitraje de Pablo Pérez y Renzo Leiva,

Echagüe tendrá su última chance por la salvación.

Será el tercer y último juego de la segunda fase de la Ronda Permanencia, en un duelo a todo o nada. El elenco que resulte ganador esta jornada salvará su lugar en la divisional, mientras que el conjunto que caiga derrotado descenderá a la Liga Federal.

Paridad en la serie entre Echagüe y Libertad

La serie está igualada 1 a 1, luego de dos vibrantes encuentros que se definieron en el tie break. En el primer enfrentamiento, disputado el sábado en el estadio Luis Butta, el AEC pudo cortar una racha adversa de 15 derrotas consecutivas para imponerse por 3-2 (parciales de 25-27, 25-23, 25-22, 19-25 y 17-15) y adelantarse en la serie.

Luego, el domingo el enfrentamiento fue en San Jerónimo Norte, donde Libertad fue el ganador por 3-2 (25-19, 27-29, 18-25, 25-21 y 15-11) e igualó la historia.

Además, en la Primera Fase, ambos equipos compartieron la Zona A, en la que el Rojinegro fue el que se quedó con los dos choques: en el tercer weekend, en Paraná, ganó 3-1 (25-17, 25-19, 17-25 y 25-20); mientras que en el octavo fin de semana, como local, se impuso por 3-2 (17-25, 25-17, 25-27, 25-13 y 15-8).

