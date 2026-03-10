Uno Entre Rios | La Provincia | Salto Grande

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

10 de marzo 2026 · 10:52hs
La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) lanzó un llamado a licitación pública internacional para avanzar en una nueva etapa del proyecto de modernización del complejo hidroeléctrico binacional. El proceso contempla una inversión estimada en 52,8 millones de dólares destinada al diseño, suministro y montaje de equipamiento de transmisión de playa y potencia, en el marco del Contrato SG 800.

La iniciativa se encuadra dentro del proyecto “Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande – Etapa II-a”, impulsado por Argentina y Uruguay para actualizar infraestructura clave del sistema energético.

Represa Salto Grande turbinas.jpg

Financiamiento internacional

La obra forma parte de un programa financiado mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a la renovación de cuatro subestaciones del complejo hidroeléctrico.

Desde el organismo binacional indicaron que los trabajos permitirán mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema de transmisión eléctrica, un aspecto considerado estratégico para la operación del complejo.

La licitación se realizará bajo el procedimiento de Licitación Pública Internacional con modalidad de dos sobres, lo que implica una evaluación técnica inicial y la apertura posterior de la oferta económica.

Represa Hidroeléctrica Salto Grande.jpeg

Plazo de ejecución y requisitos

El contrato establece un plazo de cinco años de ejecución, período durante el cual se desarrollarán las tareas de diseño, provisión de equipamiento y montaje de las instalaciones correspondientes.

Entre los requisitos de calificación para las empresas interesadas se incluyen antecedentes en fabricación y puesta en marcha de equipamiento similar, capacidad económica y financiera, calificación del personal clave y antecedentes legales.

Las ofertas deberán presentarse hasta las 10 de la mañana del 2 de julio de 2026 en la sede de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, debiendo incluir además una garantía de mantenimiento de oferta de 500 mil dólares.

Foto: CTM de Salto Grande.
Presentación de ofertas

Las propuestas serán abiertas en forma presencial en la sede del organismo, con la posibilidad de que los representantes de las empresas participen también de manera remota.

Desde la CTM recordaron que el proceso está abierto a oferentes de los países elegibles y forma parte del plan de actualización tecnológica del complejo hidroeléctrico.

