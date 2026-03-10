Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían.

Confirmaron que las personas heridas en un motel de Paraná, Gustavo Lussa y Florencia Pisano, ya se conocían y mantenían un vínculo previo.

La investigación sobre el violento episodio ocurrido en el Motel Torremolinos de Paraná, ubicado en avenida de Zanni, suma nuevos elementos . Fuentes policiales confirmaron este martes que Gustavo Leonardo Lussa (46) y Florencia Pisano, ambos oriundos de la capital entrerriana, mantenían un vínculo previo y que "no fue la primera vez que se veían".

Lussa y Pisano continúan internados en estado crítico, intubados y sedados en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, mientras los investigadores lograron reconstruir los momentos previos y posteriores a los disparos.

Motel de Paraná: la pareja involucrada tenía un vínculo previo

Según la información a la que accedió este medio, la pareja ingresó al motel el domingo a las 23 y todo parecía transcurrir con normalidad hasta las 9 del lunes, cuando un empleado del lugar escuchó "ruidos" provenientes de la habitación. Al percatarse de la situación, el trabajador avanzó por la calle interna del motel para verificar qué sucedía y, apenas cinco minutos después, la mujer salió del cuarto con una toalla ensangrentada en la boca.

Tras dar aviso a la policía, los efectivos encontraron una escena dramática: Lussa yacía en la cama con un disparo en la nuca, mientras que Pisano presentaba una herida de arma de fuego cerca de la boca, aunque todavía consciente. A un costado del lecho se secuestró un arma calibre .32.

El análisis de las cámaras de seguridad del predio ha sido fundamental para la causa. Hasta el momento, los registros fílmicos no muestran el ingreso ni la salida de ninguna tercera persona en la habitación ocupada por la pareja. Además, la inspección ocular reveló que todas las pertenencias de ambos, incluyendo teléfonos y ropa, estaban en el lugar, sin faltantes ni elementos extraños, lo que descarta el móvil de un robo.

Se aguarda la evolución del estado de salud de Lussa y Pisano, que sigue siendo de extrema gravedad.