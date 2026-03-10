Desde este martes, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Paraná deberán pagar $1.852,60 por la tarifa plana, tras la implementación del nuevo esquema tarifario autorizado por la Secretaría de Transporte de Entre Ríos.
Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60
Desde este martes, la tarifa plana de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná sube 18%, pasando de $1.570 a $1.852,60.
10 de marzo 2026 · 10:46hs
El organismo provincial había aprobado el aumento y estaba a la espera de que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) habilitara el nuevo cuadro tarifario, requisito necesario para su aplicación efectiva.
El ajuste representa un incremento del 18% sobre el valor anterior, que pasaba de $1.570 a $1.852,60, reflejando la actualización en el costo del servicio para los pasajeros.