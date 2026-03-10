Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60 Desde este martes, la tarifa plana de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná sube 18%, pasando de $1.570 a $1.852,60. 10 de marzo 2026 · 10:46hs

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60.

Desde este martes, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Paraná deberán pagar $1.852,60 por la tarifa plana, tras la implementación del nuevo esquema tarifario autorizado por la Secretaría de Transporte de Entre Ríos.

El organismo provincial había aprobado el aumento y estaba a la espera de que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) habilitara el nuevo cuadro tarifario, requisito necesario para su aplicación efectiva.

El ajuste representa un incremento del 18% sobre el valor anterior, que pasaba de $1.570 a $1.852,60, reflejando la actualización en el costo del servicio para los pasajeros.