Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

El choque ocurrió este martes en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la localidad de Oliveros. Corte total en la zona

10 de marzo 2026 · 14:54hs
Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Este martes se registró un siniestro falta en la autopista Rosario-Santa Fe. El choque fue entre una camioneta y un micro de la empresa Laguna Paiva que trasladaba a personal del servicio penitenciario de la provincia. Hay corte de tránsito de ambas manos.

El choque se produjo en el kilómetro 45, a la altura de la localidad de Oliveros. Según trascendió, habría al menos dos personas fallecidas y varios heridos, quienes viajaban en el vehículo de menor porte, que quedó completamente dado vuelta sobre la ruta.

Una de las víctimas fatales sería el conductor de la camioneta. En el lugar trabajan efectivos policiales y unidades de Bomberos Voluntarios de las localidades de Maciel, Barrancas y Oliveros, publica UNO Santa Fe.

En ese marco, se activó el protocolo de emergencia para trasladar en helicóptero sanitario a los heridos al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Por el momento, hay corte total en la autopista santafesina, en el kilómetro 30 mano ascendente y en el kilómetro 51 mano descendente.

