Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

La Peña Negra Anti Domingo regresará a Tierra Bomba con un show internacional de Maurice John Vaughn el domingo 22 de marzo

La Peña Negra Anti Domingo regresará a Tierra Bomba con un show internacional. El músico estadounidense Maurice John Vaughn se presentará por primera vez en Paraná el domingo 22 de marzo desde las 21 en el espacio cultural ubicado en Urquiza 1214.

La presentación marcará el inicio del ciclo de Peñas Anti Domingo 2026 y forma parte de la gira que el artista realizará por Brasil, Uruguay y Argentina. La noche contará además con un show apertura a cargo del ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), que ofrecerá un repertorio dedicado a referentes del género.

La actividad es una coproducción de Blues Special Producciones, Tierra Bomba Producciones y la Asociación Litoraleña de Blues.

Un referente del blues de Chicago

Maurice John Vaughn es cantante y multiinstrumentista, reconocido por su trabajo en guitarra y saxofón, aunque también toca piano y batería. Nacido en Chicago en 1952, creció escuchando a referentes del blues como Muddy Waters y Howlin’ Wolf, influencias que marcaron su estilo musical.

A lo largo de su carrera compartió escenario con destacados músicos del blues de Chicago, entre ellos Luther Allison, Son Seals y AC Reed. También editó discos como Generic Blues Album, In The Shadow of the City y Dangerous Mood.

Su música combina blues y R&B con composiciones propias que suelen incluir humor y experiencias personales. En sus presentaciones prioriza el vínculo directo con el público y propone shows dinámicos y participativos.

El concierto en Paraná marcará su primera actuación en la ciudad y abrirá una nueva temporada del ciclo de Peñas Anti Domingo en Tierra Bomba.