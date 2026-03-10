Uno Entre Rios | Escenario | Maurice John Vaughn

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

La Peña Negra Anti Domingo regresará a Tierra Bomba con un show internacional de Maurice John Vaughn el domingo 22 de marzo

10 de marzo 2026 · 14:57hs
Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

La Peña Negra Anti Domingo regresará a Tierra Bomba con un show internacional. El músico estadounidense Maurice John Vaughn se presentará por primera vez en Paraná el domingo 22 de marzo desde las 21 en el espacio cultural ubicado en Urquiza 1214.

Maurice John Vaughn se presentará por primera vez en Paraná

La presentación marcará el inicio del ciclo de Peñas Anti Domingo 2026 y forma parte de la gira que el artista realizará por Brasil, Uruguay y Argentina. La noche contará además con un show apertura a cargo del ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), que ofrecerá un repertorio dedicado a referentes del género.

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Carina Adur

Galería GAP inaugura la muestra Latidos de Carina Adur

La actividad es una coproducción de Blues Special Producciones, Tierra Bomba Producciones y la Asociación Litoraleña de Blues.

Un referente del blues de Chicago

Maurice John Vaughn es cantante y multiinstrumentista, reconocido por su trabajo en guitarra y saxofón, aunque también toca piano y batería. Nacido en Chicago en 1952, creció escuchando a referentes del blues como Muddy Waters y Howlin’ Wolf, influencias que marcaron su estilo musical.

A lo largo de su carrera compartió escenario con destacados músicos del blues de Chicago, entre ellos Luther Allison, Son Seals y AC Reed. También editó discos como Generic Blues Album, In The Shadow of the City y Dangerous Mood.

Su música combina blues y R&B con composiciones propias que suelen incluir humor y experiencias personales. En sus presentaciones prioriza el vínculo directo con el público y propone shows dinámicos y participativos.

El concierto en Paraná marcará su primera actuación en la ciudad y abrirá una nueva temporada del ciclo de Peñas Anti Domingo en Tierra Bomba.

LEER MÁS: Escribir para existir: mujeres que cambiaron la literatura del siglo XX

Maurice John Vaughn Paraná Peña Negra Tierra Bomba Internacional
Noticias relacionadas
san gustavo celebrara su 137° aniversario con musica, jineteada y actividades tradicionales

San Gustavo celebrará su 137° aniversario con música, jineteada y actividades tradicionales

La Renga ya había tocado en la ciudad del sur entrerriano hace más de una década.

La Renga anunció que tocará en Gualeguaychú

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná.

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Lectura, estudio y wifi libre en la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal de San Benito ofrece préstamos de libros y espacio de estudio

Ver comentarios

Lo último

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Ultimo Momento
Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Huracán se niega a acatar el pedido de jugar sin público ante River

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

Al menos dos muertos tras choque entre colectivo y camioneta en autopista Rosario-Santa Fe

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Combustibles: subas de hasta 7% en Paraná y Nogoyá

Policiales
Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Urribarri: deciden si remiten a juicio la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Ovación
Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

APB: con dos encuentros comienza el Torneo Apertura

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

Desde las barras del Thompson hasta un torneo nacional de Calistenia en Avellaneda

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

El paranaense Luciano Vicentín protagonizó un divertido diálogo con Mario Pergolini

La provincia
General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Sube el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Paraná a $1.852,60

Dejanos tu comentario