El horóscopo para este jueves 25 de septiembre de 2025

Conocé tu horóscopo de hoy. Enterate todo sobre tu signo y lo que debes saber sobre amor, dinero y salud.

Conocé tu horóscopo de hoy. Enterate todo sobre tu signo y lo que debes saber sobre amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 23 de septiembre de 2025

El horóscopo para este miércoles 24 de septiembre de 2025

Cambios imprescindibles en su relación de pareja. No derroche sus ahorros. Comienza a disfrutar con su actividad laboral. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted. Pruebe suerte con los juegos de azar. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Tendrá pequeñas dificultades de tipo renal.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados. Luche por su puesto de trabajo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Dar a su pareja lo mejor de sí mismo es muy gratificante. Está pendiente de una transacción económica. La ayuda de sus compañeros le resultará beneficiosa. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mucho romanticismo con su pareja. Tiene buen ojo para el dinero, invierta en acciones. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Si no se cuida ese resfriado, podría afectarle a los bronquios.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Buen momento para invertir sus ahorros. Nuevos compromisos y retos profesionales. Su organismo responderá bien a una nueva dieta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Con respecto al trabajo, sea más positivo. Necesita relajarse al máximo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Le van a saldar una deuda pendiente. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se hacen notar los afectos de los demás hacia usted. Su situación económica no es del todo buena, cuidado. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. Realice algún tipo de ejercicio relajante.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Conocerá a alguien importante. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Trate de recuperar energías.