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Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

Quini 6: el pozo acumulado supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se sortearán nuevos premios en las distintas modalidades

2 de septiembre 2026 · 18:45hs
Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo.

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo.

Este miércoles 2 de septiembre se realizará un nuevo sorteo del Quini 6, con un pozo acumulado que alcanza los $10.500 millones. Las modalidades Tradicional, La Segunda y La Revancha quedaron vacantes en el sorteo del domingo y vuelven a poner en juego importantes premios.

El sorteo se llevará a cabo a las 21.15 en la ciudad de Santa Fe. Los apostadores tienen tiempo hasta este miércoles para adquirir sus tickets y participar de la jugada.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Otro entrerriano ganó en el Quini 6.

Un entrerriano ganó en el Quini 6: la apuesta millonaria fue realizada en Gualeguay

Cuánto pone en juego cada modalidad

De acuerdo con los montos informados para esta edición, los pozos correspondientes a cada categoría son los siguientes:

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.550.000.000.
  • Tradicional La Segunda: $1.920.000.000.
  • La Revancha: $6.470.000.000.
  • El Quini Siempre Sale: $360.000.000.
  • Sorteo Extra: $200.000.000.

La mayor suma corresponde a La Revancha, que concentra un pozo de $6.470 millones.

Cuánto cuesta jugar al Quini 6

El ticket básico del Quini 6 tiene un valor de $2.000 e incluye las modalidades Tradicional Primer Sorteo y Tradicional La Segunda.

A ese monto se pueden sumar las otras modalidades. La Revancha cuesta $1.000, mientras que El Quini Siempre Sale tiene un valor adicional de $1.000. De esta manera, el costo total de un boleto con todas las opciones alcanza los $4.000.

Cómo se juega

Para participar, cada apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. La misma combinación participa en las distintas modalidades seleccionadas.

El Quini 6 es un juego poceado, por lo que el monto destinado a premios es variable y depende de un porcentaje de la recaudación. Cuando no hay ganadores con la cantidad de aciertos requerida en determinadas categorías, los pozos se acumulan para el siguiente sorteo.

Con el pozo millonario de esta edición, el sorteo de este miércoles vuelve a concentrar la expectativa de miles de apostadores que buscan quedarse con alguno de los premios en juego.

Quini 6 Pesos Sorteo
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