Las Panteras lograron su segundo triunfo en el Sudamericano

Con la entrerriana Melany Detzel en el equipo, Las Panteras superaron 3-2 a Colombia. Este jueves se enfrentarán ante Chile.

Las Panteras , con la oriunda de Aldea Spatzenkutter Melany Detzel en su plantel, lograron su segundo triunfo en el Sudamericano que se está disputando en Brasil. Fue un trabajado 3-2 sobre Colombia, con parciales de 27-29, 25-11, 21-25, 25-23, 15-8.

La jugadora entrerriana ingresó desde el banco y no pudo aportar puntos para la victoria Albiceleste ante el combinado Cafetero. En el Maracanazinho, Bianca Cugno fue la máxima anotadora del partido con 31 puntos; y la siguieron Candelaria Herrera con 13 y Bianca Bertolino con 12.

Trabajado triunfo de Las Panteras

Fue cuesta arriba el comienzo del encuentro para Las Panteras frente a una Colombia que marcaba el ritmo en ataque. Con el correr del set, Argentina se metió en partido y fue mejorando en defensa, sobre todo en el bloqueo, vía por la que Bianca Farriol puso al frente al seleccionado por 8-7. Pero enseguida el conjunto colombiano volvió a pasar al frente, y aunque la paridad se mantuvo hasta el desenlace, luego de un final muy cerrado, Colombia se lo llevó por 27-29.

Muy diferente fue el arranque del segundo parcial, donde el elenco nacional mejoró en todas las líneas y sacó una ventaja que las rivales poco pudieron achicar. Bianca Cugno creció en ataque y junto a la muy buena tarea de Candelaria Herrera en el bloqueo, pusieron las cosas 22-9. Para llevarse el set, Bianca Bertolino fabricó un manos y afuera y Victoria Mayer completó la tarea con una pelota de segunda que decretó el 25-11.

Prensa FEVA

Empezó pareja la historia en el tercer capítulo, con reparto de puntos de ambos lados. Hasta que Colombia comenzó a hacerse fuerte desde la recepción e imponerse en el bloqueo y contraataque para marcar la primera ventaja en 17-19. Las Panteras no pudieron desplegar el buen juego que tuvieron en el set anterior y terminaron cediendo por 21-25.

En busca del tie break, Argentina sacó una buena diferencia desde el arranque que se fue consolidando con la destacada labor de Herrera en bloqueo, quien estiró la ventaja a 18-13. Sobre el final, las colombianas encontraron los caminos para emparejarlo y achicar distancias, pero Cugno se cargó la definición al hombro y sentenció el 25-23 que mandó la definición al quinto set.

Decididas a quedarse con el partido, Las Panteras impusieron condiciones desde el comienzo del tie break de la mano de Cugno en ataque -la opuesta fue la máxima anotadora con 31 puntos- y con la firmeza de Herrera en el bloqueo, que marcó el 5-2. Un ace de Mayer estiró la ventaja a 10-5, mientras que Nicole Pérez y la sanjuanina firmaron el 15-8 que desató el festejo argentino.

¿Cuándo vuelver a jugar Las Panteras?

Este jueves, desde las 14, Las Panteras tendrán su tercera presentación cuando se enfrenten con Chile, en un partido que será televisado por Fox Sports. Vale recordar que en su debut, Argentina superó por 3-1 a Perú.

Cabe destacar que este certamen repartirá un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y será clasificatorio al Mundial de Canadá y Estados Unidos 2027.