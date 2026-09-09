Horóscopo del miércoles 9 de septiembre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 9 septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 9 septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del lunes 7 de septiembre de 2026

Horóscopo del martes 8 de septiembre de 2026

No permita que el rencor bloquee su relación. Si sigue ahorrando conseguirá hacer ese viaje soñado. No debe olvidar sus compromisos profesionales. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. La situación profesional mejora notablemente. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Se reestructura la plantilla, será para bien. Dedique más atención a su salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Intensidad en amores y desamores. Evite comprar alocadamente. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. Si lleva lentillas, no abuse de ellas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Su excesiva generosidad le pasa factura. Mire con lupa todo lo que firme o acuerde con su empresa. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ese derroche de pasión disfrútelo con su pareja. En cuestiones de dinero, la suerte está de su lado. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Los astros le hacen sentirse lleno de energía.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Se producirán nuevos contactos profesionales. Los analgésicos le aliviarán los síntomas, pero no el mal.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Hoy será un día intenso ¡contrólese!

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Buen momento para los romances. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Sea consciente de su talento y véndalo a buen precio. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No tome decisiones unilaterales en el amor. No se agobie pensando en ahorrar, disfrute del dinero. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Comunique a su pareja los problemas que le han surgido. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. Tiene a su cuerpo demasiado abandonado.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Todo sube menos su economía. Las dificultades que se presentan en el trabajo le afectarán. Estado de salud estupendo.