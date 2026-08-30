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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo quedaron vacantes. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 29 ganadores, uno de ellos de Entre Ríos.

30 de agosto 2026 · 22:20hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este domingo. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.052.857,38. Uno de los afortunados es de Entre Ríos.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el miércoles habrá en juego 10.500 millones de pesos.

Otro entrerriano ganó en el Quini 6.

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Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 07-23-45-14-22-40. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $1.237.601.534.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 17-40-38-36-11-05. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.597.180.007.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los siguientes números: 05-00-10-26-20-28. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el sorteo del miércoles se pondrán en juego $5.975.010.922.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 13-36-14-06-37-21. Aquí hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.052.857,38. Uno de los favorecidos es de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
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