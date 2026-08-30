Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo quedaron vacantes. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 29 ganadores, uno de ellos de Entre Ríos.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este domingo. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.052.857,38. Uno de los afortunados es de Entre Ríos.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el miércoles habrá en juego 10.500 millones de pesos.

Quini 6: un pozo estimado de 8.500 millones de pesos se sortea este miércoles

Un entrerriano ganó en el Quini 6: la apuesta millonaria fue realizada en Gualeguay

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 07-23-45-14-22-40. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $1.237.601.534.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 17-40-38-36-11-05. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.597.180.007.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los siguientes números: 05-00-10-26-20-28. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el sorteo del miércoles se pondrán en juego $5.975.010.922.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 13-36-14-06-37-21. Aquí hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.052.857,38. Uno de los favorecidos es de Entre Ríos.