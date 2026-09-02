Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. En el Siempre Sale hubo 30 ganadores, cuatro de ellos de Entre Ríos.

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En tanto que en el Siempre Sale hubo 30 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $12.490.945,20. Cuatro son de Entre Ríos.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.000 millones de pesos.

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 00-45-10-26-05-22. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo sorteo un total de $1.491.566.026.

Mientras que en La Segunda los números favorecidos fueron 16-22-03-02-44-24.Tampoco hubo ganadores en este modalidad y el próximo domingo habrá en juego $1.851.144.498.

En La Revancha, en tanto, salieron 14-34-07-02-38-25. El pozo quedó vacante también, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.409.790.928.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 38-31-10-05-02-08. Aquí hubo 30 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $12.490.945,20. Cuatro son de Entre Ríos.