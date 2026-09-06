El nuevo sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes este domingo, mientras que en el Siempre Sale hubo 16 apostadores que acertaron 5 aciertos, por lo que cada uno cobrará un poco más de 31 millones de pesos, siendo tres de la provincia de Entre Ríos.
Quini 6: tres apostadores de Entre Ríos ganaron más de 31 millones de pesos en el Siempre Sale
El nuevo sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes este domingo, mientras que tres entrerrianos ganaron en el Siempre Sale.
Los números del Quini 6
En el sorteo Tradicional, los números sorteados fueron los siguientes: 02 - 16 - 20 - 21 - 22 - 38. No hubo afortunados, por lo que $ 1.855.130.508 pasaron a engrosar el pozo que estará en juego el próximo miércoles.
En La Segunda del Quini 6, salieron las siguientes bolillas: 12 - 16 - 23 - 26 - 28 - 34. Tampoco hubo ganadores, acumulándose un pozo de $ 2.214.708.980.
En la Revancha, los números que salieron fueron: 00 - 03 - 22 - 32 - 37 - 41. Aquí, ningún apostador tuvo seis aciertos, por lo que el pozo de $ 7.032.378.571 quedó vacante.
En el Siempre Sale, salieron: 00 - 03 - 04 - 13 - 23 - 42. Un total de 16 apostadores tuvieron 5 aciertos por lo que cada uno pasará a cobrar $ 31.448.574.
Para el sorteo del miércoles, la Lotería de Santa Fe informó que el pozo total que estará en juego será de 12.860 millones de pesos.