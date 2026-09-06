Quini 6: tres apostadores de Entre Ríos ganaron más de 31 millones de pesos en el Siempre Sale

El nuevo sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes este domingo, mientras que tres entrerrianos ganaron en el Siempre Sale.

Quini 6: tres apostadores de Entre Ríos ganador más de 31 millones de pesos en el Siempre Sale.

El nuevo sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes este domingo, mientras que en el Siempre Sale hubo 16 apostadores que acertaron 5 aciertos, por lo que cada uno cobrará un poco más de 31 millones de pesos, siendo tres de la provincia de Entre Ríos.

En el sorteo Tradicional, los números sorteados fueron los siguientes: 02 - 16 - 20 - 21 - 22 - 38 . No hubo afortunados, por lo que $ 1.855.130.508 pasaron a engrosar el pozo que estará en juego el próximo miércoles.

Quini 6: el pozo supera los 10.500 millones de pesos y este miércoles se realiza un nuevo sorteo

En La Segunda del Quini 6, salieron las siguientes bolillas: 12 - 16 - 23 - 26 - 28 - 34. Tampoco hubo ganadores, acumulándose un pozo de $ 2.214.708.980.

En la Revancha, los números que salieron fueron: 00 - 03 - 22 - 32 - 37 - 41. Aquí, ningún apostador tuvo seis aciertos, por lo que el pozo de $ 7.032.378.571 quedó vacante.

En el Siempre Sale, salieron: 00 - 03 - 04 - 13 - 23 - 42. Un total de 16 apostadores tuvieron 5 aciertos por lo que cada uno pasará a cobrar $ 31.448.574.

Para el sorteo del miércoles, la Lotería de Santa Fe informó que el pozo total que estará en juego será de 12.860 millones de pesos.