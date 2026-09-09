Tomás de Rocamora conoce a sus rivales para la Liga Femenina

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay integrará la Zona A, junto a Instituto, Española, San José, Hindú y Chañares. La temporada tendrá dos torneos.

Tomás de Rocamora ya tiene todo definido para afrontar una nueva temporada en la máxima categoría del básquet femenino argentino. El conjunto de Concepción del Uruguay será uno de los 20 participantes de la Liga Nacional Femenina 2026/2027 y compartirá la Zona A con Instituto de Córdoba, Española, San José, Hindú y Chañares.

El Rojo será nuevamente el único representante de Entre Ríos en la competencia y ya comenzó con los trabajos de pretemporada. El plantel está bajo las órdenes de Sabrina Scévola, quien afrontará su segunda campaña consecutiva al frente del equipo.

La Asociación de Clubes confirmó la conformación de las zonas luego de la baja de Gorriones, que obligó a modificar el esquema original de 21 participantes. Así, la Zona A quedó con seis equipos, mientras que las Zonas B y C tendrán siete integrantes.

La Zona A estará integrada por Instituto, Rocamora, Española, San José, Hindú y Chañares. En la Zona B estarán Obras, Unión Florida, Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás. La Zona C, en tanto, tendrá a Quilmes, Peñarol, 9 de Julio, Independiente de Neuquén, 2 del Sur, Boca y Vélez.

El Torneo Apertura

La temporada estará dividida en dos grandes competencias. Primero será el turno del Torneo Apertura, que tendrá su definición a través de cuadrangulares, y luego llegará la Liga Nacional Femenina propiamente dicha, cuyo campeón se conocerá después de los Playoffs.

En el Apertura, los equipos jugarán todos contra todos, a partidos de ida y vuelta, dentro de sus respectivas zonas. Por la diferencia en la cantidad de participantes, los equipos de la Zona A disputarán diez encuentros, mientras que los integrantes de las Zonas B y C jugarán 12.

Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a los cuadrangulares semifinales, que reunirán a 12 equipos. Además, los ganadores de cada zona tendrán la posibilidad de ser locales y organizar una de las tres sedes.

Los cuadrangulares se conformarán con cruces entre equipos de las diferentes zonas. Cada sede tendrá cuatro participantes y, una vez finalizada esta instancia, avanzarán al Cuadrangular Final los tres ganadores y el mejor segundo de todas las sedes.

La Liga Nacional Femenina

Una vez concluido el Torneo Apertura comenzará la Liga Nacional Femenina, que también tendrá una fase regular con partidos de ida y vuelta dentro de cada zona.

Al finalizar esta etapa quedarán definidos los 16 equipos que disputarán los Playoffs. Clasificarán los cinco mejores de cada grupo y se sumará el mejor sexto de acuerdo con su récord.

Los clasificados serán ordenados del 1° al 16° lugar según sus respectivos récords, sin importar la zona de procedencia. De esta manera quedará armado el cuadro de eliminación directa.

Los octavos de final tendrán los siguientes cruces: 1° vs. 16°, 2° vs. 15°, 3° vs. 14°, 4° vs. 13°, 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°.

Luego llegarán los cuartos de final, las semifinales y la Gran Final, que determinará al campeón de la Liga Femenina 2026/2027.