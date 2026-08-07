Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños

Mega deberá tener medidas de seguridad como límites mensuales al uso de Facebook e Instagram a raíz de un fallo judicial.

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó el jueves al gigante de las redes sociales Meta pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados a los jóvenes a través de sus plataformas.

Además, dictaminaron medidas de seguridad como límites mensuales al uso de Facebook e Instagram, restricciones en las notificaciones y controles sobre el contacto de adultos con menores.

Cuáles son las medidas de seguridad que se implementarán

Límites mensuales al uso de Facebook e Instagram por parte de los adolescentes

Restricciones en las notificaciones

Controles más estrictos sobre el contacto de adultos con menores

Salvaguardias para los chatbots de inteligencia artificial

Revisión reforzada de las denuncias de abuso sexual infantil

Según consideró el juez, la empresa matriz de Instagram y Facebook creó una "molestia pública", por lo que le ordenó adoptar una serie de medidas de seguridad para los jóvenes.

"La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", declaró el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.

Por su parte, Meta anunció a última hora del jueves que apelará la sentencia: "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", afirmó un portavoz de la empresa en un comunicado.