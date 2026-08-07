Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Meta

Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños

Mega deberá tener medidas de seguridad como límites mensuales al uso de Facebook e Instagram a raíz de un fallo judicial.

7 de agosto 2026 · 19:04hs
Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños

Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó el jueves al gigante de las redes sociales Meta pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados a los jóvenes a través de sus plataformas.

Además, dictaminaron medidas de seguridad como límites mensuales al uso de Facebook e Instagram, restricciones en las notificaciones y controles sobre el contacto de adultos con menores.

Horóscopo

Horóscopo del viernes 7 de agosto de 2026

invitan a un bingo solidario a beneficio de apafadid y del hospital san roque

Invitan a un bingo solidario a beneficio de Apafadid y del Hospital San Roque

LEER MÁS: Apagón mundial de Meta: Instagram y Facebook sin servicio

Cuáles son las medidas de seguridad que se implementarán

  • Límites mensuales al uso de Facebook e Instagram por parte de los adolescentes
  • Restricciones en las notificaciones
  • Controles más estrictos sobre el contacto de adultos con menores
  • Salvaguardias para los chatbots de inteligencia artificial
  • Revisión reforzada de las denuncias de abuso sexual infantil

Según consideró el juez, la empresa matriz de Instagram y Facebook creó una "molestia pública", por lo que le ordenó adoptar una serie de medidas de seguridad para los jóvenes.

"La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro", declaró el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.

Por su parte, Meta anunció a última hora del jueves que apelará la sentencia: "Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos", afirmó un portavoz de la empresa en un comunicado.

Meta Salud mental Niños medidas
Noticias relacionadas
Horóscopo.

Horóscopo del jueves 6 de agosto de 2026

En Paraná, un espacio de encuentro marca la diferencia en la vida de los adultos mayores. Es Miércoles Mayores. Arsenio Mendoza, habló sobre la propuesta

Arsenio Mendoza: "Muchos viejos están en una situación marginal y nadie se mueve por ellos"

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 5 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del miércoles 5 de agosto de 2026

José Trlin Carelli: El trabajo dignifica y el sindicato debe estar siempre cerca.

José Trlin Carelli: "El trabajo dignifica y el sindicato debe estar siempre cerca"

Ver comentarios

Lo último

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Ultimo Momento
Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

La miel y sus derivados ganan cada vez más espacio en el cuidado de la salud

La miel y sus derivados ganan cada vez más espacio en el cuidado de la salud

Policiales
Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Ruta 12: un auto esquivó a otro sobre la calzada y chocó a tres ciclistas en la banquina

Ruta 12: un auto esquivó a otro sobre la calzada y chocó a tres ciclistas en la banquina

España: se agrava la situación procesal del concordiense detenido por el crimen de una mujer

España: se agrava la situación procesal del concordiense detenido por el crimen de una mujer

La familia de Stefanía Sosa se movilizó a tribunales y pidió justicia: no al juicio abreviado

La familia de Stefanía Sosa se movilizó a tribunales y pidió justicia: "no al juicio abreviado"

Ovación
Mariano Werner en la Carrera de los 300 pilotos

Mariano Werner en la Carrera de los 300 pilotos

River confirmó la salida de Colidio: Vasco da Gama lo presentó como nueva incorporación

River confirmó la salida de Colidio: Vasco da Gama lo presentó como nueva incorporación

Los Pumas reciben a Sudáfrica sin Marcos Kremer y con cuatro posibles debuts en Vélez

Los Pumas reciben a Sudáfrica sin Marcos Kremer y con cuatro posibles debuts en Vélez

Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina

Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina

Leandro Paredes figura en el radar de Milan

Leandro Paredes figura en el radar de Milan

La provincia
La miel y sus derivados ganan cada vez más espacio en el cuidado de la salud

La miel y sus derivados ganan cada vez más espacio en el cuidado de la salud

La Municipalidad de Paraná continúa recuperando el patrimonio histórico de la ciudad

La Municipalidad de Paraná continúa recuperando el patrimonio histórico de la ciudad

Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación

Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación

Paraná celebró masivamente a San Cayetano con un profundo mensaje de monseñor Raúl Martín

Paraná celebró masivamente a San Cayetano con un profundo mensaje de monseñor Raúl Martín

Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, que invirtió 3 millones de dólares con beneficios del RINI

Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, que invirtió 3 millones de dólares con beneficios del RINI

Dejanos tu comentario