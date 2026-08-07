Creadores de contenido y emprendedores participaron de una jornada de formación en el Mirador TEC

La propuesta impulsada convocó a creadores de contenido, emprendedores, estudiantes y profesionales de la comunicación

La propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos convocó a creadores de contenido, emprendedores, estudiantes y profesionales de la comunicación. La capacitación continuará el 13 de agosto con un segundo encuentro que ya tiene sus cupos completos.

Con más de 350 personas inscriptas , el ciclo Laboratorio Creator inició su primera jornada de capacitación con una destacada convocatoria presencial en el Mirador TEC y transmisión en vivo para participantes de distintos puntos de Entre Ríos. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos , a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, junto al Mirador TEC, Safe and Sound y Social Media Day.

El Laboratorio Creator reunió a más de 350 inscriptos en su primera capacitación sobre comunicación digital

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La propuesta surgió con el objetivo de brindar herramientas técnicas, comerciales y jurídicas a quienes forman parte de la creciente industria de la creación de contenidos digitales, un sector que hoy representa nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

La capacitación reunió a creadores de contenido, influencers, desarrolladores de contenido generado por usuarios (UGC), community managers, emprendedores, estudiantes y representantes de marcas interesados en profesionalizar sus proyectos y potenciar la creatividad con identidad regional.

Con un marcado perfil federal e inclusivo, la jornada también fue transmitida a través de YouTube, donde más de 70 personas siguieron las exposiciones en simultáneo desde diferentes localidades de la provincia. Entre los participantes virtuales se destacaron estudiantes y docentes de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas del Instituto de Educación Superior "República de Entre Ríos", de María Grande, quienes incorporaron herramientas digitales aplicadas a su formación profesional.

Durante el encuentro se desarrollaron dos conferencias centrales. El fundador de Social Media Day Paraná y especialista en innovación digital, Horacio Piceda, abordó las principales tendencias de la Creator Economy, estrategias de monetización, el uso de Inteligencia Artificial, la elaboración de portafolios profesionales y la vinculación con marcas y agencias.

Por su parte, la abogada Maira Dobler, especialista en Propiedad Intelectual e Industrias Creativas y fundadora de Safe and Sound, expuso sobre la protección legal del trabajo de los creadores. Entre los temas desarrollados se incluyeron derechos de autor, derecho de imagen, utilización de música en plataformas digitales y aspectos vinculados a la elaboración de contratos comerciales.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación que fortalezcan el ecosistema emprendedor digital, impulsen la economía creativa y contribuyan a posicionar a Entre Ríos como un polo regional de referencia en la denominada Creator Economy.

Debido al alto interés que despertó la propuesta, el segundo encuentro se realizará el jueves 13 de agosto, de 18 a 21, nuevamente en el Mirador TEC. Los cupos ya se encuentran completos.