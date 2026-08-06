Invitan a un bingo solidario a beneficio de Apafadid y del Hospital San Roque

El bingo se realizará este sábado 8 de agosto de 14 a 18 en el Atlético Echagüe Club, con el fin de colaborar con el voluntariado de ambas instituciones locales

Se realizará este sábado 8 de agosto una nueva edición de un bingo solidario que tendrá un doble objetivo: recaudar fondos para la Asociación de Padres y Familiares de los Asistentes a los Programas de la Dirección de Integración al Discapacitado (Apafadid) y para el voluntariado Santa Rita del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. La propuesta se desarrollará de 14 a 18 horas en el salón Affinis del Atlético Club Echagüe y busca reunir a familias, amigos y vecinos en una jornada recreativa que, además de ofrecer premios y sorteos, permitirá colaborar con dos instituciones que trabajan diariamente por la comunidad.

En diálogo con UNO, Héctor Moretti, integrante de la cooperadora de Apafadid , explicó que la iniciativa surgió por invitación del Instituto de Ciencia del Deporte, encabezado por el doctor Néstor Lódolo. “Ellos ya venían realizando este bingo desde hace dos años junto al voluntariado Santa Rita del Hospital de Niños y este año nos convocaron para sumarnos. Estamos trabajando de manera conjunta el instituto, el voluntariado y Apafadid para que todo salga de la mejor manera”, señaló.

Moretti destacó el fuerte acompañamiento que recibieron por parte del sector privado. “Ya tenemos más de 50 auspiciantes. Los comercios colaboraron de una manera totalmente desinteresada y eso habla del compromiso de la comunidad con estas causas”, valoró.

Todo lo recaudado será destinado a las necesidades de ambas instituciones. En el caso de Apafadid, el dinero permitirá adquirir equipamiento e insumos para los talleres que funcionan en Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI), ubicado sobre calle Juan Báez 2.200.

Acompañar la inclusión

Apafadid obtuvo su personería jurídica en 2012 y desde entonces acompaña el funcionamiento del espacio municipal donde asisten personas con discapacidad. Según explicó Moretti, la asociación trabaja junto al municipio para cubrir necesidades que exceden el funcionamiento cotidiano del CEMI. “Nosotros acompañamos comprando maquinaria, herramientas o cualquier elemento que los chicos necesiten para desarrollar las actividades. Lo recaudado no se entrega en efectivo, sino que se destina directamente a comprar aquello que hace falta”, indicó.

En el lugar funcionan numerosos talleres de inclusión laboral y social, entre ellos panadería, elaboración de dulces, serigrafía, sublimado y huerta, además de actividades motrices y recreativas destinadas a personas con mayores niveles de discapacidad. “Los chicos reciben desayuno, almuerzo y merienda. Todo es completamente gratuito y cuentan con profesionales que trabajan permanentemente para favorecer su desarrollo y su inclusión”, remarcó.

Asimismo, recordó que el predio aún se encuentra en pleno crecimiento. Actualmente solo está construido aproximadamente el 25% del proyecto original, que contempla la construcción de un hogar de día, una pileta de natación y nuevos espacios para actividades terapéuticas y de capacitación. “Seguimos trabajando junto a la Municipalidad para que ese proyecto pueda completarse”, afirmó.

Disfrutar y colaborar

El bingo comenzará a las 14 y se extenderá hasta aproximadamente las 18 o 19, según el desarrollo de la jornada. La entrada tiene un valor de 1.000 pesos e incluye un cartón gratuito para una jugada especial y un número para participar de distintos sorteos. Además, durante el evento podrán adquirirse cartones adicionales –tres por 2.000 pesos– y habrá servicio de cantina con tortas fritas y otras opciones.

Moretti resaltó que el bingo también representa una oportunidad para compartir un momento distinto. “Es una actividad saludable, un ejercicio para la memoria y una excusa para salir un rato de las pantallas, encontrarnos y divertirnos, sabiendo que además estamos ayudando a quienes más lo necesitan”, expresó.

Invitación para auspiciantes y para toda la comunidad

Las personas interesadas en colaborar como auspiciantes o adquirir entradas de manera anticipada pueden comunicarse al 343-6239276.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a una propuesta que combina recreación y solidaridad, con el objetivo de fortalecer el trabajo cotidiano que realizan tanto Apafadid como el voluntariado Santa Rita en beneficio de las personas con discapacidad y de los niños atendidos en el Hospital San Roque.