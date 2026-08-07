España: se agrava la situación procesal del concordiense detenido por el crimen de una mujer

El Ministerio de Igualdad de España confirmó oficialmente que el asesinato de Melinda Persotzi constituye un caso de violencia de género.

El Ministerio de Igualdad de España confirmó que el asesinato de Melinda Persotzi, la mujer húngara de 45 años hallada muerta el pasado 21 de julio en Benahavís, constituye un caso de violencia de género, lo que agrava la situación procesal del concordiense Daniel "Loli" Briglia, de 64 años, detenido como principal acusado.

Persotzi y Briglia habían mantenido una relación sentimental en 2019 y, al momento del hecho, convivían en una vivienda de Benahavís, donde la mujer le alquilaba una habitación. La investigación judicial intenta, ahora, determinar si esa relación había sido retomada en los meses previos al homicidio.

La decisión del Ministerio de Igualdad implica que el caso pasa a ser considerado oficialmente un asesinato por violencia de género, al entender que la víctima mantenía o había mantenido una relación afectiva con el presunto autor.

En España, esta calificación tiene efectos jurídicos relevantes. La legislación sobre violencia de género contempla un tratamiento penal agravado cuando el delito es cometido por quien sea o haya sido cónyuge, pareja o haya mantenido una relación afectiva con la víctima, aun sin convivencia. Esa circunstancia constituye un agravante específico que puede incidir tanto en la calificación definitiva del delito como en las penas que eventualmente puedan imponerse si existe una condena.

La confirmación oficial también incorpora el caso a las estadísticas nacionales de violencia de género, elevando a 36 las mujeres asesinadas en España durante 2026 y a 1.377 desde que comenzaron estos registros oficiales en 2003.

Permaneció diez días prófugo

Según la investigación, Melinda Persotzi fue asesinada el 21 de julio en un complejo residencial de Benahavís. Tras el hecho, Briglia abandonó el lugar y permaneció diez días sin ser localizado.

Finalmente fue detenido por la Guardia Civil en las inmediaciones de una vivienda precaria ubicada en Istán, a unos 30 kilómetros de Benahavís, donde continúa a disposición de la Justicia española mientras avanza la investigación.

Los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del homicidio y establecer cuál era exactamente el vínculo que mantenían víctima y acusado al momento del crimen.

Daniel "Loli" Briglia es oriundo de Concordia y desarrolló durante décadas una carrera como modelo publicitario, participando en campañas para distintas marcas internacionales, indicó Diario Río Uruguay.

También había reaparecido públicamente en octubre de 2025 durante un desfile realizado en el Centro de Convenciones de Concordia. De acuerdo con la investigación, había regresado a España aproximadamente dos meses antes del crimen y se encontraba alojado en una habitación alquilada por Melinda Persotzi.

Con la confirmación del Ministerio de Igualdad, el caso pasó a integrar oficialmente el registro de asesinatos por violencia de género en España, modificando el encuadre con el que inicialmente había sido abordada la investigación y endureciendo la situación judicial del concordiense detenido.