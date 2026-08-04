José Trlin Carelli: "El trabajo dignifica y el sindicato debe estar siempre cerca".

El secretario general de UTHGRA, José Trlin Carelli, repasó su historia, analizó la actualidad del sector gastronómico y defendió el rol del sindicalismo.

A los 17 años, José Trlin Carelli comenzó a trabajar como mozo en el Club de Pescadores de Paraná. Ese primer empleo marcó el inicio de un recorrido que lo llevó a conducir la Unión de Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos de a República Argentina (UTHGRA) Paraná . En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), repasó su historia y analizó el presente del sector gastronómico y el valor del compromiso sindical.

Mucho antes de convertirse en dirigente sindical, Trlin Carelli conoció la gastronomía desde el lugar del trabajador. Su historia comenzó en el antiguo Club de Pescadores, cuando el predio todavía era muy distinto al actual y funcionaba como un espacio de encuentro para las familias paranaenses. "Empecé por una rebeldía de adolescente. Quería salir los fines de semana y mis padres me dijeron que no podían darme plata. Entonces entendí que había que trabajar", recordó.

Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua

Ingresó como mozo, aunque con el tiempo pasó por distintas tareas dentro del club. Las jornadas eran extensas y muchas veces permanecía desde la mañana hasta la madrugada atendiendo el comedor y la cantina. Mientras sus padres insistían en que debía priorizar los estudios, él descubría un mundo que terminaría marcando su futuro. Con el tiempo logró finalizar la escuela secundaria rindiendo materias libres, aunque reconoce que continuar una carrera sigue siendo una materia pendiente.

Hoy asegura que aquella experiencia le dejó una enseñanza que todavía conserva. "Mi viejo fue trabajador toda la vida y mi mamá también. Me quedó la cultura del trabajo y eso me acompañó siempre", dijo el secretario.

Además de su recorrido laboral, destaca el sostén de su familia. Sus padres aún viven y, junto a su esposa Carla, su hermana y sus tres hijas, forman el núcleo que lo impulsa cada día. "Ellas son la fuerza para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles", expresó.

Del salón al gremialismo

Su carrera laboral continuó por distintos caminos. Trabajó como sanguchero, tuvo remises y taxis, se desempeñó en una gerenciadora de salud y vivió durante un tiempo en Corrientes y en Buenos Aires. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2002, cuando ingresó a UTHGRA como inspector. Aquellas recorridas por hoteles, bares y restaurantes le permitieron reencontrarse con el joven que había sido años atrás. "Veía reflejado al José de 16 o 17 años que no sabía qué era un recibo de sueldo, qué hacía un sindicato o cuáles eran sus derechos laborales", reflexionó.

Ese contacto cotidiano con los trabajadores despertó una vocación que fue creciendo con los años. Comenzó a capacitarse de manera permanente y se propuso llegar algún día a conducir el gremio. El objetivo se concretó en 2021, cuando asumió como secretario general de la seccional Paraná.

Lejos de atribuirse el mérito de manera individual, sostiene que la tarea sindical solo puede construirse en equipo. "No es José. Hay un grupo de compañeros que trabaja todos los días y ese compromiso colectivo es lo que hace posible el sindicato".

Desde su visión, el rol gremial no se limita a controlar el cumplimiento de las normas laborales. "Cuando recorremos un establecimiento no solo hacemos inspecciones. También hablamos con los trabajadores, les contamos cuáles son sus derechos, qué hace el sindicato y los invitamos a participar", sostuvo.

Otro de los ejes que impulsa es la renovación dirigencial. Considera que el sindicalismo debe formar nuevas generaciones y evitar las conducciones eternas. "No quiero ser un dirigente de por vida. Quiero dejar un sindicato con bases sólidas para que otros continúen el trabajo. Mi responsabilidad es hacer un aporte y preparar a quienes vendrán después".

José Trlin Carelli: "El trabajo dignifica y el sindicato debe estar siempre cerca".

Una actividad que se adapta a los cambios

Para Trlin Carelli, la gastronomía y la hotelería atraviesan una transformación marcada por los nuevos hábitos de consumo, la tecnología y la situación económica. Sin embargo, sostiene que el sector ha sabido reinventarse. "Antes salían familias enteras a comer; hoy predominan las parejas o los grupos de amigos que comparten los gastos", señaló.

También explicó que las plataformas de alojamiento modificaron la hotelería y que crecieron nuevos formatos, como las rotiserías, impulsadas por el ritmo de vida actual. "La gastronomía se adapta permanentemente a las necesidades de la gente", afirmó.

En ese escenario, destacó la capacitación como uno de los pilares de su gestión. La seccional impulsa cursos de cocina, atención al cliente, primeros auxilios y RCP, dictados por trabajadores que continúan desempeñándose en la actividad. Además, valoró iniciativas como la cocina móvil, con la que el sindicato llevó la gastronomía a distintos espacios públicos para visibilizar el trabajo de los cocineros. "Muchas veces el reconocimiento se lo lleva quien atiende la mesa, pero detrás hay un equipo que también merece ser valorado", sostuvo.

Un sindicato cerca de los trabajadores

Al hablar del rol gremial, Trlin Carelli aseguró que la función del sindicato va mucho más allá de la discusión salarial. "Estamos presentes desde que nace hasta que muere un trabajador", resumió. Explicó que el acompañamiento incluye la obra social, la entrega de útiles escolares, beneficios para las familias, descuentos y acciones de capacitación, además de la defensa permanente de los derechos laborales.

También reivindicó el sindicalismo en un contexto donde, reconoce, suele ser cuestionado. "Yo digo con orgullo que soy sindicalista. Nuestro compromiso es representar y defender a los trabajadores todos los días", expreso.

Finalmente, dejó una reflexión que resume su forma de entender la tarea gremial: "Cuando despiden a un trabajador algunos hablan de estadísticas. Yo veo a una persona que llega a su casa sin trabajo y tiene que salir al otro día a buscar cómo sostener a su familia. Por eso el sindicato tiene que estar siempre presente", concluyo.