Un Día de Película llevó el cine y la creatividad a una escuela rural de La Paz

La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos se desarrolló en la Escuela Primaria Rural N° 102 "Infanta Mendocina", de Sir Leonard. La iniciativa combina proyecciones, talleres y actividades para acercar el lenguaje audiovisual a niños y niñas de toda la provincia

El programa Un Día de Película llegó a Sir Leonard con una jornada de cine y animación para estudiantes

El programa Un Día de Película, impulsado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), llegó esta semana a la Escuela Primaria Rural N° 102 "Infanta Mendocina", de la localidad de Sir Leonard, en el departamento La Paz. La iniciativa busca acercar el cine y el lenguaje audiovisual a estudiantes de toda la provincia a través de una propuesta creativa, participativa y con mirada federal.

La actividad fue organizada junto a la directora de la institución, Cintia Wouterlood , y permitió que alumnos y docentes compartieran una jornada dedicada al disfrute y la reflexión a partir de una selección de cortometrajes de animación realizados por Juan Pablo Zaramella , Javier Ignacio Luna Crook e Iván Stur .

Además de las proyecciones, el programa incluyó un espacio de trabajo en la biblioteca escolar, donde los estudiantes exploraron el vínculo entre el sonido y la imagen en la construcción de relatos audiovisuales.

"En la biblioteca escolar trabajamos sobre el sonido y la imagen en la producción de cortos de animación. Para ello indagamos los propios relatos de la vida cotidiana de los niños y niñas, haciendo visible la presencia de la construcción sonora y visual a la hora de contar nuestras historias", explicó Emilia Chiappessoni, referente del programa que desarrolla el IAAER.

Como en cada edición, la experiencia estuvo acompañada por Matete y Tereré, los personajes del material didáctico que dan inicio a la función y ayudan a introducir a los más chicos en el universo del cine. La jornada también recreó el ambiente de una sala cinematográfica con pochoclos recién preparados, sillas dispuestas para la proyección, carteleras y tickets de entrada, generando un espacio cálido para compartir las producciones audiovisuales.

El recorrido del programa continuará el 12 de agosto, cuando Un Día de Película visite la Escuela Primaria Rural N° 24 "Concordia", ubicada en Mojones Norte, departamento Villaguay, con el objetivo de seguir promoviendo el acceso al cine y la producción audiovisual en escuelas de distintos puntos de Entre Ríos.