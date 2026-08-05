Arsenio Mendoza: "Muchos viejos están en una situación marginal y nadie se mueve por ellos"

En Paraná, un espacio de encuentro marca la diferencia en la vida de los adultos mayores. Es Miércoles Mayores. Arsenio Mendoza, habló sobre la propuesta

En Paraná, un espacio de encuentro marca la diferencia en la vida de los adultos mayores. Es Miércoles Mayores. Arsenio Mendoza, habló sobre la propuesta

En Paraná, un espacio de encuentro marca la diferencia en la vida de los adultos mayores. Es Miércoles Mayores. Arsenio Mendoza, habló sobre la propuesta

En Paraná, un espacio de encuentro marca la diferencia en la vida de los adultos mayores. Es Miércoles Mayores. Arsenio Mendoza, habló sobre la propuesta

En Paraná, un espacio de encuentro está marcando la diferencia en la vida de los adultos mayores. Se trata de Miércoles Mayores, una iniciativa que funciona en Casa Grande (Andrés Pasos 35) y que es coordinada por Arsenio Mendoza, quien fuera defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. A través de una articulación con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), este proyecto busca promover el diálogo y la contención.

Mendoza explicó que su compromiso no nace de una necesidad personal, sino de una profunda empatía por sus pares. “Yo pongo el televisor y veo que a los viejos los están golpeando cada miércoles y eso me indigna. Entonces un poco nace de más de la rebeldía, de la indignación que de otra cosa”, asegura el ex magistrado. A pesar de contar con una jubilación estable, Mendoza afirma que le resulta imposible ignorar el sufrimiento ajeno: “Me pongo en el lugar de la gente, esto de ponerse en el cuero del otro y poder darse cuenta de que ¿cómo hace una persona para vivir con la miseria que está cobrando? Está por debajo del nivel de pobreza”.

Para el referente, la situación económica de los jubilados en Argentina es de una gravedad extrema que trasciende las fronteras nacionales. “Eso ya habilita una acción en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nadie se ha movido. Yo veo mucha quietud”, denunció Mendoza, señalando además una peligrosa tendencia a la normalización de la precariedad: “Vamos naturalizando la sociedad... a veces a mí me cuesta, si soy viejo y estoy en esta situación marginal, me cuesta sentirme contenido en esta sociedad que mira para otro lado cuando yo estoy llorando”.

Arsenio Mendoza: "Muchos viejos están en una situación marginal y nadie se mueve por ellos"

Propuestas contra el aislamiento

El programa de Miércoles Mayores no se limita a la escucha, sino que busca dotar a los asistentes de herramientas prácticas. “Nosotros lo que podemos hacer es empoderar a los abuelos. Contenerlos, darles asistencia, información y acompañar, pero no podemos meter la mano en el bolsillo y darle el dinero, que es lo que necesitan”, explicó Mendoza con crudeza. Bajo esta premisa, las actividades incluyen talleres de estimulación cognitiva, salud mental y alimentación saludable.

Incluso, Mendoza planteó propuestas innovadoras inspiradas en experiencias europeas, como la implementación de una “banca vacía” en los concejos deliberantes para que los mayores especializados puedan exponer en debates legislativos. “Lograron levantar el nivel de los debates porque el que va invitado es un expositor que generalmente está especializado... lo obliga al resto de los legisladores a informarse”, comentó sobre este modelo que busca dar voz política a la vejez.

Próximos encuentros y gestiones

La agenda inmediata del grupo incluye una charla clave sobre prevención de ciberestafas y protección de ahorros hoy a las 15 horas. El evento contará con especialistas de la Policía de Entre Ríos y del Banco Entre Ríos para abordar temas como la suplantación de identidad.

Con la mirada puesta en el futuro, Mendoza planea llevar esta iniciativa a los barrios el próximo año. Para facilitar el acceso, se encuentra gestionando ante el municipio el boleto gratuito de colectivo para quienes asisten a los talleres: “Todavía no tengo respuesta sobre esa gestión”, aclaró.

Los interesados en participar pueden acercarse directamente a Casa Grande los miércoles de por medio o buscar información en el grupo de Facebook Miércoles Mayores