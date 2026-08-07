Detuvieron a dos mujeres con un auto robado en el puesto de control vial Brazo Largo

Dos mujeres de nacionalidad paraguaya, de 27 y 28 años, fueron detenidas por el delito de encubrimiento la noche del miércoles en el Puesto de Control Vial Brazo Largo. Además, se les secuestró el vehículo en el que se trasladaban, el cual tenía un pedido de secuestro vigente des la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 30 de julio.

Según se informó a UNO , alrededor de las 21.15, el personal policial del Puesto de Control Vial Brazo Largo, en el marco de los operativos de control en los límites jurisdiccionales de la provincia, logró detener la marcha de un vehículo, marca Toyota SW4 de color negro que ingresaba a la provincia por la Ruta Nacional 12 km 119 procedente desde Zarate Brazo Largo.

Se especificó que el vehículo tenía colocada una chapa patente paraguaya y en la misma se movilizaban dos mujeres. Al controlar la documentación de estas dos y del vehículo, se presenta una cédula de automotor de la República del Paraguay con número de identificación propio coincidente con el dominio y la titularidad correspondientes a quien se desplazaba como acompañante.

Auto con pedido de secuestro

Sin embargo, luego al verifica la numeración del chasis y el motor, a través de la página oficial de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor de la República Argentina, surgió la novedad de que dicho rodado tenía asignado un dominio en Argentina y un pedido de secuestro desde el 30 de julio por el supuesto delito de hurto agravado, solicitado por la División de Comisaría Vecinal 13 – C.A.B.A. – Buenos Aires.

Ante esta novedad se puso en conocimiento al fiscal de Villa Paranacito, Gastón Popelka y a la jueza Natalia Céspedes, a cargo del Juzgado de Garantía N° 01 de la Ciudad de Gualeguaychú. Las medidas ordenadas por la justicia, fueron una amplia requisa vehicular y personal para ambas. De esta forma se logró el secuestro del vehículo, celulares y más de 400.000 pesos en moneda nacional como así también la detención de ambas por el supuesto delito de encubrimiento quedando a disposición de la Justicia.