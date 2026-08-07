Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Un hombre y un joven resultaron heridos luego de que una camioneta despistara y chocara contra el muro de una vivienda en el ingreso a Diamante.

Dos personas sufrieron lesiones de distinta consideración como consecuencia de un siniestro vial ocurrido durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 131, a la altura del kilómetro 8, en el ingreso a la ciudad de Diamante.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura Departamental Diamante, efectivos de la Comisaría de Strobel y de la Dirección de Seguridad Vial se encontraban realizando un operativo de prevención cuando fueron alertados sobre el accidente.

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Al llegar al lugar, constataron que el siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 41 años, quien viajaba acompañado por un joven de 24 años.

Por causas que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó saliendo de la calzada e impactando contra el muro perimetral de una vivienda particular. Como consecuencia del choque, se registraron importantes daños materiales.

Hospitalizados

El personal policial asistió de inmediato a los ocupantes del rodado, quienes presentaban diversas lesiones y fueron trasladados al Hospital San José de Diamante, donde recibieron atención médica. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Policía de Entre Ríos, que trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.