Apagón mundial de Meta: Instagram y Facebook sin servicio

La caída de las redes de Meta perjudica de forma directa a usuarios de Argentina, Colombia, México y España, entre otros territorios

Un nuevo dolor de cabeza afecta a millones de usuarios a nivel global. Las plataformas de Meta sufrían este viernes una caída masiva. Las versiones web y móviles de Facebook e Instagram presentaban errores críticos. Al intentar acceder, las personas encontraban bloqueos de inicio de sesión y pantallas con avisos de falla. Los fallos en las plataformas propiedad de Meta han comenzado a registrarse pasadas las 15 horas (horario peninsular) de este viernes 12 de junio, incluyendo errores de carga, así como impidiendo iniciar sesión, enviar mensajes o compartir y visualizar publicaciones.

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En Instagram:

Imposibilidad absoluta para iniciar sesión.

Feed vacío, sin publicaciones ni reels, para quienes ya tienen la cuenta abierta.

Historias bloqueadas con la leyenda "algo salió mal".

Sección de exploración inactiva.

En Facebook:

Muro sin capacidad para cargar nuevas publicaciones.

Historias en blanco.

Avisos de error al intentar el acceso a la plataforma.

Imposibilidad de interactuar con el contenido.

Alcance internacional de la falla

El portal Downdetector, especialista en el registro de interrupciones de Internet, confirmó la magnitud del problema. La caída perjudicaba de forma directa a usuarios de la Argentina, Colombia, México y España, entre otros territorios. Los inconvenientes ocurrían de igual manera en redes de celulares y conexiones fijas a Internet.