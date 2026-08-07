Leandro Paredes figura en el radar de Milan

Leandro Paredes aparece como una de las alternativas para reforzar el mediocampo del Rossonero. Aún no hubo contactos ni entre clubes ni con el futbolista.

Capitán, referente y figura absoluta de Boca, es impensado que Leandro Paredes pueda irse del club. Sin embargo, en las últimas horas surgió en Italia la novedad de que Milan está dispuesto a ofertar por su pase. Si bien aún no existieron contactos, el Rossonero lo tiene en carpeta y en los próximos días podría enviar una propuesta formal.

Absolutamente compenetrado en su rol como líder del equipo, el campeón del mundo no tiene intenciones de cambiar de aire. Arribado hace apenas poco más de un año, el 5 xeneize dio sobradas muestras de su compromiso con el club y de su intención de ir en búsqueda de logros deportivos. De hecho, el duelo ante Universidad Católica que decretó la eliminación de la Copa Libertadores en fase de grupos lo jugó lesionado, poniendo en riesgo incluso su participación en el Mundial.

Tras el subcampeonato con la Selección Argentina, Paredes volvió a Buenos Aires y saltó a la cancha para la ida ante O'Higgins por Copa Sudamericana solo cuatro días después de la final del mundoante España. Por esto y por el día a día que se vive en el club de La Ribera, hoy no parece posible que elija irse nuevamente a Europa, de donde volvió a mediados de 2025 tras más de 11 años.

Sin embargo, lo cierto es que Milan lo tiene apuntado y tiene la intención de arrimar una propuesta para comprar su pase. A los 32 años y luego de una extensa trayectoria, esta podría ser la última oportunidad del mediocampista de San Justo de volver al máximo escenario mundial a nivel de clubes.

En Boca confían en que su capitán no se irá

En Boca hay tranquilidad y nadie cree que Paredes pueda bajarse del barco en plena competencia. El propio jugador manifestó en más de una ocasión que su intención es permanecer en el club y buscar ganar algún título importante. Habrá que esperar y ver si uno de los clubes más grandes del mundo efectivamente hacen una oferta concreta para llevárselo.