Detuvieron a un cuatrero en la causa que investiga un ataque en el sur entrerriano

La Policía allanó tres domicilios en San Pedro, detuvo a un sospechoso y secuestró elementos en una causa por abigeato ocurrido en las islas Lechiguanas.

Personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos allanó tres domicilios en San Pedro, Buenos Aires, en el marco de la investigación por un caso de abigeato agravado ocurrido en las islas Lechiguanas, departamento Gualeguay.

El operativo se desarrolló mediante un trabajo coordinado con fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y con Prefectura Naval, y permitió la detención de un hombre, además del secuestro de elementos considerados de interés para la causa.

La investigación está a cargo de la UFI de Gualeguay. Además del detenido, ya fueron identificadas otras dos personas vinculadas al hecho, a las que las fuerzas de seguridad continúan buscando localizar.

Tiroteo y fuga por el río en Islas del Ibicuy

El caso se suma a otro episodio de abigeato registrado días atrás en la zona del arroyo Las Lechiguanas, dentro de Islas del Ibicuy, donde presuntos cuatreros fueron sorprendidos mientras trasladaban en una embarcación tres terneros recién faenados.

Al ser detectados, se produjo un intercambio de disparos con personal abocado a la lucha contra el abigeato. Los sospechosos lograron escapar por los cursos de agua del Delta y abandonaron la lancha utilizada para el transporte de la carne. En la embarcación fueron hallados los tres terneros faenados.