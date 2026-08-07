El 22 y 23 de agosto, el Turismo Carretera y el TC Pista volverán a acelerar en Paraná. Será la última competencia de la etapa regular.

El Turismo Carretera regresa a Paraná para vivir una fecha decisiva del campeonato.

El Turismo Carretera regresa a Paraná para vivir una fecha decisiva del campeonato.

El 22 y 23 de agosto, la máxima categoría del automovilismo argentino regresará al Autódromo Ciudad de Paraná para disputar la décima fecha del campeonato. Será la última competencia de la etapa regular y una cita clave para comenzar a definir quienes lucharan por la Copa de Oro.

El Turismo Carretera y el TC Pista volverán a acelerar en Paraná para protagonizar uno de los eventos deportivos más esperados del calendario automovilístico nacional. La décima fecha del campeonato marcará el cierre de la etapa regular y pondrá en juego puntos fundamentales para quienes buscan ingresar a la Copa de Oro.

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Con una historia que une al TC con el público entrerriano, el Autódromo Ciudad de Paraná espera recibir a miles de fanáticos que llegarán desde distintos puntos del país para acompañar a sus ídolos.

El Turismo Carretera regresa a Paraná para vivir una fecha decisiva del campeonato. UNOER/ archivo

Cada presentación del Turismo Carretera representa mucho más que una carrera: es el reencuentro de una comunidad apasionada que sigue de cerca cada fecha y acompaña a sus pilotos y marcas en todo el país.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticket Motor, la ticketera oficial del Turismo Carretera. Los interesados pueden adquirir sus ingresos de manera anticipada y asegurar su lugar para una de las competencias más importantes de la temporada.

Acerca del Turismo Carretera

Organizado por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el Turismo Carretera es la categoría de automovilismo más antigua del mundo en actividad y uno de los espectáculos deportivos más convocantes de la Argentina. Desde 1937 recorre distintos puntos del país llevando un espectáculo que combina historia, innovación, competencia y una pasión que atraviesa generaciones.