Patronato recibió una buena noticia antes de visitar a Colegiales

AFA confirmó que Maxi Rueda tiene cuatro amarillas y podrá jugar ante el Tricolor. En tanto, Patronato espera por los estudios de Fernando Evangelista.

Patronato recibió una buena noticia de cara al partido del próximo domingo ante Colegiales. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Maximiliano Rueda acumula cuatro tarjetas amarillas, por lo que no deberá cumplir una fecha de suspensión y estará a disposición de Marcelo Candia para el compromiso correspondiente a la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

La situación había generado incertidumbre durante los primeros días de la semana, ya que el lateral derecho aparecía en distintos registros con cinco amonestaciones. Sin embargo, en el sistema COMET, utilizado para el registro oficial de los futbolistas, figuraban solamente cuatro.

Finalmente, el Boletín Oficial de AFA no incluyó a Rueda entre los jugadores suspendidos y de esta manera quedó confirmado que podrá ser titular ante el Tricolor, una noticia importante para el cuerpo técnico rojinegro.

Maximiliano Rueda se suma al circuito ofensivo de Patronato. Prensa Patronato

Rueda se convirtió en una pieza importante para Patronato durante la temporada y, además, es el máximo goleador del equipo. Su presencia le permite a Candia mantener una alternativa natural para ocupar el lateral derecho, sobre todo teniendo en cuenta que Juan Salas todavía no estaría en condiciones de regresar.

Evangelista, a la espera de los estudios

Mientras se confirmó la disponibilidad de Rueda, Patronato mantiene una duda en el otro costado de la defensa. Fernando Evangelista se realizó estudios luego de la molestia que sufrió durante el empate 3 a 3 ante Quilmes y el cuerpo técnico espera conocer los resultados para determinar si podrá jugar en Munro.

El defensor no pudo completar el encuentro ante el Cervecero y fue reemplazado por Nahuel Génez, quien ingresó para ocupar el lateral izquierdo.

La molestia continuó durante el regreso a los entrenamientos y por ese motivo Evangelista fue sometido a estudios. Hasta conocer los resultados, su presencia ante Colegiales está en duda.

Ante este panorama, el cuerpo técnico ya trabaja con una alternativa. Génez podría volver a ocupar el lateral izquierdo desde el comienzo, algo que no ocurrió con demasiada frecuencia durante la temporada.

De esta manera, la defensa es uno de los sectores que más atención concentra en Patronato durante la previa del próximo compromiso. La confirmación de Rueda representa un alivio, mientras que la situación de Evangelista todavía deberá esperar.

Patronato vuelve a salir a la ruta

El Rojinegro enfrentará a Colegiales el domingo desde las 15.30, en el estadio Libertarios Unidos, por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro tendrá como árbitro principal a Juan Pablo Loustau.

Patronato llega después del empate 3 a 3 ante Quilmes en el Grella, resultado que dejó sensaciones encontradas por la manera en que se le escapó el triunfo. Ahora deberá afrontar dos partidos consecutivos como visitante.

Después de Colegiales, el equipo de Candia viajará a Santa Fe para visitar a Colón, en el marco de la jornada de los duelos interzonales. Ese encuentro ya tiene horario confirmado: se disputará el domingo 16 de agosto a las 15.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

Luego de esa seguidilla fuera de casa, Patronato tendrá tres partidos consecutivos en el Grella: recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Atlanta y Almagro.

Así, mientras el cuerpo técnico termina de definir la formación para visitar a Colegiales, la confirmación de que Rueda puede jugar le permite a Candia sostener una pieza importante. La incógnita, ahora, pasa por saber si Evangelista podrá recuperarse a tiempo para ser parte del once rojinegro.