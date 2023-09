Arte, impresión 3D y frikismo

FRIKISMO EN 3D 2.jpg UNO / Mateo Oviedo

Arte, profesión y pasión

"La idea surgió porque comencé a coleccionar figuras de los personajes que me gustaban y, después de un tiempo, me dieron ganas de empezar a hacerlas yo misma. Además, siempre me gustó pintar y quería encontrar una forma de emprender en eso", relató Leila a UNO. El emprendimiento, que cumplirá dos años en octubre, funciona con la modalidad de encargue donde los clientes escriben a Leila por una figura en particular y con ciertas pautas definidas, es hora de crear. Actualmente, Leila estudia la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual en la Universidad Nacional del Litoral, profesión que la fascinó cuando en plena cuarentena y decidió dejar Medicina para dedicarse de lleno a la creatividad y la creación.

Respecto a la técnica que utiliza para crear las bases de sus piezas, la impresión en 3D, la joven explicó: "Lo conocí cuando recién se comenzó a nombrar y lo veía como algo súper lejano. Siempre me llamó la atención porque, hasta el día de hoy, me sigue pareciendo muy loco que una máquina pueda reproducir tan bien un modelo creado digitalmente".

No obstante, la parte que Leila más disfruta de su emprendimiento es cuando debe pintar las obras, sobre todo cuando son piezas con mucho detalle: " Me sirve mucho para desconectarme y la verdad que lo disfruto un montón. El desafío más grande siempre fue manejar la impresora 3D, a veces presentan problemas y se complica, pero una vez que le agarrás la mano, se vuelve más sencillo" y destacó que su proceso de capacitación con los elementos de impresión fueron de forma completamente autónoma, a través de tutoriales, foros y páginas webs.

El boca en boca que no falla

Asimismo, manifestó que otra dificultad con la que se topó a la hora de su emprendimiento fue darse a conocer: "Hay que moverse mucho y dedicarle tiempo para poder asentarse, además de que es un rubro con bastante competencia. Por otro lado, también estaba el desafío de invertir y que después sea redituable. No siempre es fácil recuperar la inversión y lleva su tiempo, pero con paciencia y ganas se logra". Sin embargo, la joven destaca que recibe el constante apoyo de su familia y sus amigas, quienes la acompañan en los eventos más grandes, como convenciones o ferias, para atender a todos los interesados.

En esta línea, Leila destacó el rol de las redes sociales para dar a conocer sus obras, pero también el boca en boca: " El 90% de las personas que me contactan para realizar un pedido lo hacen a través de Instagram, el resto por recomendación de otro cliente. Cuando no estoy muy activa en las redes noto que baja el nivel de pedidos, lo contrario a cuando estoy publicando constantemente". En este sentido, remarcó: "Si no tuviera redes sociales hubiera sido mucho más complicado comenzar a vender. Siento que es una herramienta muy buena para todos los emprendedores".

Vivir de lo que uno ama: el sueño del emprendedor

Consultada por sus expectativas a futuro, Leila indicó que está en sus planes mantener Frikismo en 3D mientras continúe sus estudios universitarios, pero "en un futuro me gustaría tener mi propio local y agregar más productos además de la impresión en 3D, pero siempre siguiendo la temática principal de Frikismo, que sea todo relacionado al animé, películas y videojuegos. Me gustaría lograr que se vuelva una marca y dedicarle todo mi tiempo a mi propio negocio", afirmó la artista.

Finalmente, expresó un consejo para quienes fueran jóvenes como ella y planifican emprender, pero no se animan a dar el paso: "Lo más importante es emprender con algo que te gusta y disfrutás, así se vuelve mucho más llevadero y compartís con gente a la que le interesan las mismas cosas. Es una experiencia muy linda que te ayuda a aprender un montón de cosas".