Emprender en otro país: la experiencia de Jeni Da Silva

“Nací en Igrejinha, sierra de Río Grande Do Sul, viví en Sapiranga y a mis ocho años me fui a vivir con mis papás en la playa de Capão de Canoa, donde pasé toda mi infancia y crecí”, detalló a UNO y remarcó que su pasión por las cejas inició desde su niñez: “Mi mamá me llevaba a hacerme las cejas para que no me las haga sola. También iba atrás de las gallinas y les sacaba sus plumas, es cruel, pero siempre me gustó sacar pelos”, relató entre risas. Además, destacó que sus padres fueron emprendedores y desde una temprana edad soñó con tener su propio negocio: “Desde que llegué a Argentina trabajé incansablemente para lograrlo. Decidí emprender en Paraná porque vi un mercado totalmente carente y abierto a recibir mis servicios”, afirmó.