La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

La Biblioteca Popular del Paraná abrió las inscripciones para los talleres culturales que comenzarán el lunes 9 de marzo en su sede de calle Buenos Aires 256. Se trata de propuestas educativas, literarias y recreativas destinadas a niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

La institución, asociación civil sin fines de lucro que desde 1873 presta el servicio de biblioteca pública con acceso libre y gratuito, ofrece este año una programación que incluye canto grupal, ajedrez, construcción de juegos para las infancias, estimulación cognitiva, lectura y narración oral, danza contemporánea, fotografía literaria, clínica anual de obra narrativa, escritura creativa, lectura y escritura de textos breves y espacios de juegos de mesa.

La mayoría de los talleres están dirigidos a personas asociadas y son arancelados. Quienes aún no integren la biblioteca pueden asociarse presentando DNI en la sede. En el caso de menores de 18 años, deben concurrir acompañados por una persona adulta. La cuota societaria tiene un valor mensual de 10.000 pesos.

Propuestas que inician en marzo

Desde el lunes 9 comenzarán:

Canto grupal para adultos : lunes de 10 a 11.30, a cargo de Silvia Salomone.

Escuela de Ajedrez : martes de 18 a 20, para niñas y niños desde los 8 años, adolescentes y personas adultas. Profesor: Rafael Sosa.

Construcción de juegos para las infancias (7 a 11 años): martes de 18 a 19.30, con Analía Mayer.

Estimulación cognitiva para adultos : cuatro grupos, martes y miércoles de 10 a 11.30 y lunes y jueves de 18 a 19.30, coordinado por Natalia Hirschfeld.

Palabra cazada en vuelo, lectura de poesía en voz alta para personas adultas: sábados de 10.30 a 12.30, con frecuencia quincenal, coordinado por Graciela Chisty.

En abril se sumarán:

Expedición polilla , taller de lectura para niñas y niños de 6 a 8 años: lunes de 16 a 17.30, con Yanina Remedi.

Iniciación a la narración oral para adolescentes : miércoles de 18 a 19, con Yanina Remedi.

Clínica anual de obra narrativa : sábados de 10.30 a 12.30, quincenal, coordinada por María Jesús Thove.

Danza contemporánea para adultos : martes de 16.30 a 17.30, con Rocío Latrónico.

Fotografía literaria : miércoles de 16 a 18, con María Jesús Thove.

Escritura creativa “El escarabajo de oro” : para preadolescentes y adolescentes, viernes de 18 a 19.30; para personas adultas, lunes y viernes de 16 a 17.30. Coordina Martín Nilva.

Leer para escribir. Lectura y escritura de textos breves : jueves de 16 a 18. Taller gratuito, coordinado por Gloria Cabrol y María Estela Reviriego.

Rummy , juego de mesa para personas adultas: miércoles de 16.30 a 19. Propuesta gratuita a cargo de Lía Zubielqui.

Juegos de mesa modernos con el grupo Lúdicos del Litoral: tercer sábado de cada mes a las 10. Actividad gratuita.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden comunicarse por WhatsApp con cada docente para inscribirse y recibir información detallada sobre aranceles y cupos. También pueden consultar a través de Instagram y Facebook (@BibliotecaPopular), al WhatsApp de la sala de lectura (3434 702258) o al teléfono fijo 343 4313014.

La biblioteca atiende de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 13.