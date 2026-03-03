Uno Entre Rios | Escenario | Festival 8M

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M “Un río de voces” se realizará el viernes 6 y el sábado 7 de febrero en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná con entrada gratuita

3 de marzo 2026 · 17:50hs
El Festival 8M Un río de voces llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M “Un río de voces” se realizará el viernes 6 y el sábado 7 de febrero en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La propuesta reunirá música en vivo, patio gastronómico y la participación de emprendedoras de la Economía Social, en dos jornadas pensadas como espacio de encuentro y visibilización.

Festival 8M: arte y Economía Social en el Juan L. Ortiz

La grilla contará con presentaciones musicales que atravesarán distintos estilos, con protagonismo de mujeres y diversidades en el escenario. La iniciativa se enmarca en las actividades vinculadas al 8 de marzo, fecha que convoca a reflexionar sobre derechos, igualdad y participación en distintos ámbitos.

Además de los espectáculos, el público podrá recorrer los puestos de emprendedoras locales, que ofrecerán productos elaborados en el marco de la Economía Social. El patio gastronómico completará la propuesta con opciones para compartir durante ambas noches.

