El Festival 8M “Un río de voces” se realizará el viernes 6 y el sábado 7 de febrero en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La propuesta reunirá música en vivo, patio gastronómico y la participación de emprendedoras de la Economía Social, en dos jornadas pensadas como espacio de encuentro y visibilización.
El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz
El Festival 8M “Un río de voces” se realizará el viernes 6 y el sábado 7 de febrero en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná con entrada gratuita
3 de marzo 2026 · 17:50hs
Festival 8M: arte y Economía Social en el Juan L. Ortiz
La grilla contará con presentaciones musicales que atravesarán distintos estilos, con protagonismo de mujeres y diversidades en el escenario. La iniciativa se enmarca en las actividades vinculadas al 8 de marzo, fecha que convoca a reflexionar sobre derechos, igualdad y participación en distintos ámbitos.
Además de los espectáculos, el público podrá recorrer los puestos de emprendedoras locales, que ofrecerán productos elaborados en el marco de la Economía Social. El patio gastronómico completará la propuesta con opciones para compartir durante ambas noches.